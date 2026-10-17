El Ministerio de Educación convoca a escuelas a participar en reconocimiento de huertos escolares

El Ministerio de Educación (Minerd) convocó a los centros educativos de las 18 regionales del país a participar en el Reconocimiento de Buenas Prácticas en Huertos Escolares, un programa que busca premiar experiencias que promuevan la agricultura sostenible y la educación ambiental.

La iniciativa, que se desarrolla a través del Programa Nacional de Huertos Escolares, está dirigida a identificar y destacar las prácticas implementadas por las escuelas para fomentar el aprendizaje práctico, el uso responsable de los recursos naturales y la participación de estudiantes, docentes y familias.

Para participar, los centros deberán registrar sus huertos y presentar información sobre su ubicación, los cultivos, las técnicas utilizadas y las actividades realizadas, junto con evidencias de las etapas de establecimiento y desarrollo de estos espacios.

Podrán inscribirse huertos establecidos directamente en el suelo, verticales o bajo invernadero, de acuerdo con las características y posibilidades de cada centro educativo.

Evaluación de las propuestas

Las experiencias serán evaluadas por comisiones conformadas en cada distrito educativo, integradas por docentes y representantes de los centros escolares, de las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela (Apmae) y del programa.

Las propuestas podrán obtener un máximo de 100 puntos, tomando en cuenta las prácticas agrícolas implementadas, la organización del huerto, su sostenibilidad y la integración de la comunidad educativa.

Con este reconocimiento, el Minerd busca promover la participación de la comunidad escolar en el desarrollo de huertos que contribuyan a la educación ambiental y a la producción sostenible.

La convocatoria forma parte de las acciones contempladas en la Hoja de Ruta 2025-2028, impulsada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dentro de la prioridad estratégica «Educación que abre puertas», orientada a fortalecer las competencias de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo.