Ocho instituciones de educación superior reciben aprobación de autonomía plena del Conescyt

El titular del Mescyt, Santos Badía, durante la sesión del Conescyt en la que se aprobaron diversas medidas para fortalecer la educación superior en el país. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt) aprobó otorgar el ejercicio pleno de la autonomía a ocho instituciones de educación superior que cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley núm. 139-01.

La disposición establece que las instituciones deben contar con al menos 15 años de existencia y haber obtenido resultados favorables en dos evaluaciones quinquenales consecutivas para acceder a esta condición.

Las instituciones beneficiadas son el Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE), la Universidad Adventista Dominicana (UNAD), la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), la Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos), la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec), la Universidad de la Tercera Edad (UTE), la Universidad del Caribe (Unicaribe) y el Politécnico Loyola.

La autonomía les permite crear y ofrecer programas dentro de su ámbito de acción sin requerir autorización previa del Consejo, en los términos establecidos por la ley.

Otros expedientes serán evaluados

El Conescyt informó que en su próxima sesión revisará los expedientes de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), la Universidad Dominico-Americana (Unicda), la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), la Universidad Psicología Industrial Dominicana (UPID), la Universidad Nacional para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez" (Unade) y la Universidad Dominicana San Valero, cuyos casos quedaron pendientes de conocimiento durante la sesión.

Durante la reunión, el Consejo acordó ajustar la interpretación de la duración del ciclo de premédica de la carrera de Medicina, dando prioridad a la carga académica mínima exigida según la modalidad de organización académica de cada institución.

En las discusiones se abordaron los parámetros de 90 créditos para el régimen semestral, 100 para el cuatrimestral y 113 para el trimestral, con el propósito de evitar que la referencia a dos años académicos se interprete necesariamente como dos años calendario.

Aprueban política de internacionalización académica

El Conescyt también aprobó por unanimidad la Política de Internacionalización de la Educación Superior, concebida como un marco estratégico para articular la movilidad académica, las alianzas internacionales, la oferta formativa y la investigación.

La política busca fortalecer la iniciativa "República Dominicana, Destino Académico", orientada a posicionar al país como una opción competitiva para estudiantes internacionales y ampliar la presencia de las instituciones dominicanas en el ámbito académico global.

Como parte de las medidas aprobadas, el Consejo dispuso la conformación de una mesa técnica que dará seguimiento a la implementación de la política y a los componentes necesarios para continuar impulsando la internacionalización del sistema de educación superior.

Reconocerán trayectoria de la UASD

En otra decisión adoptada por unanimidad, el Consejo acordó otorgar un reconocimiento simbólico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por su legado como Primada de América y sus aportes históricos al desarrollo de la educación superior dominicana.

El ministro Santos Badía destacó la importancia de poner en valor la historia universitaria del país como parte de los esfuerzos para fortalecer la identidad del sistema de educación superior y proyectar a República Dominicana como destino académico.

Al concluir la sesión, la exministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, valoró la dinámica participativa y democrática del encuentro y felicitó la metodología utilizada para conocer los distintos temas.

Melo destacó que los asuntos fueron debatidos en profundidad y que los integrantes tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones antes de adoptar las decisiones, en lugar de limitar la función del organismo a aprobar propuestas previamente formuladas. Asimismo, exhortó a mantener esta metodología en las próximas sesiones.

El Conescyt dejó para una próxima reunión el conocimiento de otros expedientes y el estudio de propuestas relacionadas con el reconocimiento de títulos extranjeros, las microcredenciales y la certificación de competencias adquiridas a lo largo de la vida.