Minerd inicia jornadas para revisión de nómina con apoyo del MAP y el BID

Sede del Minerd. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) inició este lunes una serie de reuniones informativas para orientar a su personal sobre el proceso de revisión de nómina que desarrolla el Ministerio de Administración Pública (MAP), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La iniciativa tiene como objetivo validar y actualizar la información del personal activo del Estado, como parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil, orientado a mejorar la gestión pública mediante el uso de datos actualizados.

En el caso del Minerd, la revisión abarcará a docentes, técnicos, empleados administrativos y otros servidores vinculados al sistema educativo público, conforme a una nota de prensa de la entidad.

Recursos Humanos coordinará las verificaciones

Como parte de la preparación, el Ministerio de Educación desarrolla jornadas informativas para explicar a sus colaboradores el alcance del proceso, los pasos que deberán seguir y la importancia de suministrar las informaciones requeridas.

La Dirección de Recursos Humanos comunicará a cada empleado la fecha, la hora y el lugar donde deberá presentarse para validar sus datos, según informó la institución.

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El Minerd indicó que las informaciones recopiladas durante las verificaciones serán manejadas bajo criterios de confidencialidad.

Asimismo, exhortó a todo su personal a participar en el proceso y seguir las orientaciones que se difundirán a través de los canales institucionales.

La revisión forma parte del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana, ejecutado por el MAP con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.