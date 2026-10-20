Buscan convertir la escuela Guarocuya de Barahona en un modelo de formación y gestión hotelera

Representantes del Infotep y Ucateba durante el encuentro en el que ambas instituciones acordaron crear una comisión técnica para definir el modelo de gestión hotelera en la escuela Guarocuya, en Barahona. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Escuela de Formación Técnico Profesional Guarocuya, ubicada en la provincia Barahona, podría avanzar hacia un modelo de gestión que combine las operaciones hoteleras con la preparación de recursos humanos para el sector turístico, mediante una iniciativa que coordinan la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Ambas instituciones acordaron crear una comisión técnica encargada de elaborar una propuesta que establezca cómo funcionarán las instalaciones hoteleras del centro, así como las responsabilidades administrativas y operativas que asumirán las entidades involucradas.

De acuerdo a un comunicado, la decisión fue adoptada durante un encuentro celebrado ayer lunes en la sede del Infotep, en Santo Domingo, encabezado por su directora general, Maira Margarita Morla Pineda, y el rector de la Ucateba, reverendo padre Marco Antonio Pérez Pérez.

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas a partir de una disposición del presidente Luis Abinader para promover una gestión conjunta de las operaciones hoteleras de la Escuela Guarocuya, con la participación de la Ucateba y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels).

La iniciativa busca establecer una estructura de funcionamiento que permita vincular las actividades hoteleras con los programas de formación técnico-profesional, de manera que las instalaciones contribuyan al desarrollo de competencias relacionadas con la industria turística.

Durante la reunión, los representantes de ambas instituciones analizaron los mecanismos de coordinación necesarios para definir el alcance de la propuesta y las funciones que corresponderán a cada organismo.

Uno de los aspectos centrales será determinar las condiciones técnicas y operativas que permitan articular la administración de las instalaciones con los objetivos educativos del centro.

La coordinación representa un paso en el proceso de definición del futuro funcionamiento de la Escuela Guarocuya, en una provincia que busca fortalecer su participación en el desarrollo turístico de la región Sur.

Comisión definirá responsabilidades

La comisión tendrá a su cargo la elaboración de una propuesta de gestión que contemple la distribución de responsabilidades institucionales, los mecanismos administrativos y los aspectos operativos vinculados al funcionamiento hotelero.

Aunque todavía no se ha anunciado una fecha para la presentación del documento, el acuerdo establece una ruta de trabajo entre ambas instituciones para avanzar en la organización del modelo de gestión.

Por parte de la Ucateba participaron la vicerrectora de Desarrollo y Relaciones Internacionales, Ruddy Medina Calderón; el director de Relaciones Internacionales, Jhanfri Féliz; el director de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Solimar Betances Matos; el director del Centro de Formación y Educación Continuada (Cefec), Miguel Popoter Zapata, y el consultor jurídico Prado López Cornielle.

La delegación del Infotep estuvo integrada, además de su directora general, por el subdirector general, Luis Manuel Rodríguez; la directora de Planificación, Ondina Marte; la directora de Administración y Finanzas, Vilma Herasme; el director de Relaciones Internacionales, Edgar Pimentel, y la directora Jurídica, Carmen Reyes.

Con este proceso, la Ucateba y el Infotep procuran sentar las bases para un esquema de gestión que permita aprovechar las instalaciones de la Escuela Guarocuya y fortalecer su vinculación con la formación de personal para el sector hotelero y turístico.