Educa pide que evaluación docente mida cuánto aprenden los estudiantes y horas reales de clase

Estudiantes recibiendo docencia en un centro educativo en el primer día del inicio del año escolar 2025- 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Acción Empresarial por la Educación (Educa) planteó que las próximas evaluaciones del desempeño docente en República Dominicana incorporen indicadores sobre cuánto aprenden los estudiantes y cuántas horas efectivas de enseñanza reciben, después de que los resultados del proceso 2025-2026 revelaran dificultades en la aplicación práctica de los conocimientos de los maestros.

La organización consideró que las evaluaciones no deben limitarse a medir las competencias de los profesores, sino que deben permitir establecer si su desempeño contribuye a mejorar los aprendizajes de los alumnos.

El planteamiento surge después de que el Ministerio de Educación (Minerd) informara que el 75.1 % de los 110,320 docentes participantes en el Ejercicio de Rendimiento Profesional obtuvo resultados insuficientes o regulares.

Esta prueba evalúa la capacidad de los maestros para aplicar sus conocimientos y habilidades en la resolución de situaciones propias de su trabajo.

No obstante, el resultado contrasta con la calificación general del proceso, que alcanzó un promedio de 85.4 puntos y en el que el 78 % de los evaluados obtuvo resultados desde buenos hasta destacados.

Educa señala dificultades para llevar los conocimientos al aula

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, sostuvo que el principal desafío identificado por la evaluación está en la capacidad de los docentes para trasladar sus conocimientos a las situaciones cotidianas de enseñanza.

"Es la distancia entre saber y saber hacer. Ahí debe concentrarse el esfuerzo, porque es exactamente donde se decide si un estudiante aprende o no", afirmó.

Por esa razón, propuso que las próximas evaluaciones midan también la evolución del aprendizaje de los estudiantes, la asistencia y puntualidad de los profesores, el cumplimiento de las horas de docencia y su aprovechamiento pedagógico.

"El tiempo de clase es el recurso más valioso de la escuela y el único que no se recupera", sostuvo.

La preocupación por las horas efectivas de enseñanza tiene antecedentes en el sistema educativo dominicano.

Según datos del propio Ministerio de Educación publicados anteriormente por Diario Libre, durante el año escolar 2024-2025 las regionales educativas registraron un promedio de 18.9 días de docencia perdidos.

Educa ha insistido en que el cumplimiento del calendario y del horario escolar debe formar parte de las prioridades para mejorar los resultados académicos.

Piden formación diferenciada y resultados verificables

La organización valoró que el Ministerio de Educación haya anunciado un plan de formación continua para atender las deficiencias identificadas en la evaluación.

Sin embargo, consideró necesario que esa iniciativa tenga objetivos concretos, responsables identificados, plazos definidos y mecanismos que permitan comprobar si las capacitaciones producen cambios en la enseñanza.

También planteó que la formación no sea uniforme, sino diferenciada según las necesidades de los docentes, las asignaturas y los contextos educativos.

Los resultados, agregó, deberían orientar la distribución de recursos hacia los centros y áreas que presentan mayores necesidades.

Educa consideró que la evaluación debe convertirse en un mecanismo permanente de desarrollo profesional, en lugar de mantenerse como un proceso excepcional asociado principalmente a calificaciones e incentivos salariales.

La evaluación enfrenta diferencias entre el Minerd y la ADP

Los resultados de la evaluación docente también han generado diferencias entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Según publicó Diario Libre este martes, el gremio cuestionó la presentación de las cifras correspondientes al Ejercicio de Rendimiento Profesional y sostuvo que más del 95 % de los maestros superó el proceso general de evaluación.

La ADP también afirmó que aproximadamente el 85 % obtuvo calificaciones correspondientes a las categorías de excelente, muy bueno y bueno.

Los porcentajes corresponden a mediciones distintas: mientras el 75.1 % señalado por el Ministerio se refiere a una prueba específica, la calificación general integra los diferentes componentes del proceso.

En su pronunciamiento, Educa reconoció la disposición de las autoridades y los gremios para alcanzar acuerdos que permitieran completar la evaluación, que no se realizaba desde hacía casi una década.

También pidió divulgar los resultados de manera comprensible, sin comprometer la confidencialidad de las calificaciones individuales.

Para Sosa Machado, el éxito del proceso deberá medirse por las mejoras que consiga producir en las aulas.

"El verdadero éxito de este esfuerzo se verá en mejores prácticas de enseñanza y en más oportunidades para que nuestros estudiantes aprendan", concluyó.