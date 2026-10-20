Minerd reporta que realizó pagos por RD$361 millones a contratistas del país

El Minerd destacó que estos desembolsos forman parte de las acciones dirigidas a cumplir las disposiciones de la Ley ( FOTO CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó la tarde de este martes que ha pagado 294 expedientes de contratistas por servicios de mantenimiento correctivo e infraestructura escolar por un monto total de 361,146,999 millones de pesos.

Esto en cumplimiento de la Ley núm. 16-26, que establece un procedimiento especial para atender reclamaciones por obras ejecutadas para el Estado, con o sin contrato formal.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, los pagos corresponden a expedientes remitidos al Minerd por el Ministerio de Hacienda y Economía, como parte del procedimiento establecido por dicha legislación para revisar, evaluar y validar las reclamaciones de los contratistas.

El Ministerio detalló que uno de los grupos estuvo integrado por 43 expedientes correspondientes a la Regional Educativa 04, de San Cristóbal, por un monto de 34,886,613 millones de pesos.

Un segundo grupo incluyó 66 expedientes de contratistas de distintas regionales, por un monto de 180,807,649 millones pesos.

Asimismo, la institución indicó que pagó 19,522,604 millones de pesos correspondientes a 28 expedientes de las regionales 01, de Barahona; 02, de San Juan y Elías Piña; y 03, que comprende las provincias Peravia, Azua y San José de Ocoa.

Marco legal y comisión

El Minerd dijo que, posteriormente el Ministerio de Hacienda y Economía remitió otro listado que permitió realizar pagos por 125,930,132 millones pesos correspondientes a 157 expedientes de las regionales 01, 02 y 03.

El Minerd destacó que estos desembolsos forman parte de las acciones dirigidas a cumplir las disposiciones de la Ley núm. 16-26, promulgada el 1 de mayo de este año, que crea una comisión encargada de revisar las reclamaciones por obras ejecutadas para instituciones estatales, conforme a las condiciones establecidas en esa normativa.

La institución explicó que inició los desembolsos tras concluir las actuaciones que le correspondían en relación con los casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley y remitir formalmente los expedientes al Ministerio de Hacienda y Economía para continuar con el procedimiento establecido, incluida su revisión y aprobación.

La comisión creada por la legislación está presidida por el Ministerio de Hacienda y Economía y tiene a su cargo la revisión, evaluación y validación de las reclamaciones, de conformidad con el marco legal vigente.

La Ley núm. 16-26 abarca a contratistas que ejecutaron obras para distintas entidades públicas, entre ellas los ministerios de Educación y de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y otras instituciones estatales.