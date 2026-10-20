Minerd y ADP enfrentados por los resultados de la evaluación docente

Fachada de La Asociación Dominicana de Profesores. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció una manipulación maliciosa de los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), al cuestionar que, durante la última sesión del Consejo Nacional de Educación, celebrada el pasado viernes, se presentaran las cifras correspondientes al Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP).

El gremio afirmó que más del 95 % de los maestros evaluados superó el proceso, mientras que aproximadamente el 85 % obtuvo calificaciones correspondientes a las categorías de excelente, muy bueno y bueno.

Los cuestionamientos surgen luego de que el Ministerio de Educación (Minerd) divulgara los resultados de la evaluación, que arrojó un promedio general de 85.4 puntos, aunque identificó dificultades en el Ejercicio de Rendimiento Profesional, componente en el que el 75.1 % de los participantes obtuvo resultados insuficientes o regulares.

En este ejercicio, que mide la capacidad de los docentes para aplicar sus conocimientos y habilidades en la resolución de situaciones propias de la práctica educativa, el 58.4 % obtuvo una calificación insuficiente y el 16.7 % alcanzó el nivel regular.

En contraste, el 14.6 % logró una calificación buena y el 10.2 % se ubicó entre los niveles competente y destacado.

En el ERP participaron 110,320 docentes de aula. Para los participantes clasificados en otros cargos, el Ministerio reportó una media de 74.95 puntos.

Evaluación y formación docente

El Minerd explicó que la evaluación, que no se realizaba desde hacía casi una década, convocó a 122,919 docentes, de los cuales 112,778 completaron las etapas establecidas, para una cobertura nacional de 91.75 %. El proceso generó 109,338 calificaciones finales válidas.

La evaluación se desarrolló formalmente en seis etapas, desde el 30 de octubre hasta el 30 de junio.

Ante los resultados del ejercicio de rendimiento profesional, el Ministerio anunció que impulsará un plan de formación continua, sistemático y sostenible, orientado a fortalecer las competencias en las que los docentes presentan mayores necesidades.

La iniciativa contempla estrategias diferenciadas según los perfiles y contextos de los maestros, así como la articulación de la formación con el acompañamiento pedagógico y la evaluación de sus resultados.

El Minerd indicó que los resultados permitirán identificar fortalezas y necesidades específicas de desarrollo profesional, además de orientar las decisiones sobre certificación, formación continua y planes de mejora.