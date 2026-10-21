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En cinco días se agotaron los cupos de los cursos virtuales tras recibir 4,819 solicitudes

La institución prevé abrir nuevas ofertas en noviembre

El Diplomado en Gestión Hospitalaria encabezó la lista de los cursos más solicitados

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    En cinco días se agotaron los cupos de los cursos virtuales tras recibir 4,819 solicitudes
    Una estudiante tomando clases virtuales. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO)

    Las personas interesadas en realizar alguno de los 58 cursos virtuales ofertados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) deberán esperar una nueva convocatoria, luego de que los cupos disponibles en el plan piloto de su nueva plataforma digital se agotaran en apenas cinco días.

    Durante ese período, la institución recibió 4,819 solicitudes, según datos suministrados por su Dirección de Innovación, que informó que las peticiones están en proceso de tramitación y que las capacitaciones comenzarían a principios de noviembre.

    Infotep destacó la respuesta de los interesados y explicó que la plataforma Infotep Virtual continúa en proceso de ajustes tecnológicos para afinar su funcionamiento.

    El Infotep prevé habilitar nuevas ofertas formativas durante ese mismo mes. Sin embargo, todavía no ha precisado cuántos cursos estarán disponibles ni la cantidad de cupos que ofrecerá.

    RELACIONADAS

    Las fechas de apertura y los detalles de la próxima convocatoria se anunciarán a través de los canales oficiales de la entidad.

    Cursos más solicitados

    El Diplomado en Gestión Hospitalaria encabezó la lista de ofertas con mayor número de solicitudes, con 386 registros. Le siguieron Excel Avanzado, con 259; Servicio al Cliente, con 234, y Ortografía y Redacción, con 213.

    También recibieron una cantidad importante de solicitudes Planificación Estratégica, con 176; Integración de las TIC al Salón de Clases, con 159; Marketing Digital, con 156; Seguridad y Salud Ocupacional, con 155, e Introducción a la Inteligencia Artificial, con 152.

    La oferta incluyó cursos de administración, tecnología, ventas, recursos humanos, educación, gestión empresarial y otras áreas.

    Distribución de solicitudes

    La siguiente lista recoge la cantidad de solicitudes registradas para cada una de las 58 ofertas formativas, según el archivo suministrado por la Dirección de Innovación del Infotep:

    Solicitudes registradas por oferta formativa durante el piloto de la nueva plataforma digital.

    No.Oferta formativaSolicitudes
    1Diplomado en Gestión Hospitalaria386
    2Excel Avanzado259
    3Servicio al Cliente234
    4Ortografía y Redacción213
    5Planificación Estratégica176
    6Integración de las TIC al Salón de Clases159
    7Marketing Digital156
    8Seguridad y Salud Ocupacional155
    9Introducción a la Inteligencia Artificial152
    10Gestión de Riesgo en la Norma ISO143
    11Fundamentos de Supervisión140
    12Gestión Administrativa y Liderazgo Gerencial136
    13Introducción a las Ventas en Línea134
    14Marketing Digital (Freelancer)125
    15Contabilidad para Emprendedores116
    16Inteligencia Emocional105
    17Reclutamiento y Selección de Personal103
    18Proceso de Ventas y Relación con el Cliente101
    19Técnicas de Motivación del Empleado98
    20Manejo de Python93
    21SQL Básico85
    22Gestión de Proyectos79
    23Utilización de Herramientas del Virtual Home Office73
    24Aspectos Generales de Virtual Home Office73
    25Técnica de las 5S69
    26Entrevistas Laborales On-line67
    27Pasión por el Cliente66
    28Security66
    29Mantenimiento Productivo Total59
    30Manejo de Conflictos58
    31Procesos de Gestión Administrativa51
    32Habilitación Digital45
    33Data Communication Network (Datacom)38
    34Calidad Total38
    35HCIA-Datacom37
    36Gestión de Marca Personal36
    37Storytelling36
    38IA-HCIA36
    39Aspectos Básicos, Gestión y Configuración de Moodle35
    40Redacción de Informes Técnicos35
    41Gestión de Actividades y Libro de Calificaciones de Moodle35
    42Gestión de Recursos Internos y Externos de Moodle35
    43Herramientas Efectivas para el Manejo del Estrés34
    44Evaluación de Proyectos34
    45Conservación de Alimentos33
    46Introducción a la Investigación de Mercados33
    47Diseñador de Material Didáctico para la Web33
    48Diseño de Material Didáctico para la Web33
    49Gestión Ambiental33
    50Fundamentos de Gestión Ambiental33
    51Técnicas de Gerencia Moderna32
    52Ortografía31
    53Liderazgo Transformador31
    54Diagnóstico de Necesidades de Capacitación30
    55Desarrollo del Personal en la Empresa30
    56Genially en el Aula Virtual30
    57Gestión Eficaz del Tiempo27
    58Taller Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos6
    Total de solicitudes4,819
      

    Según la institución, ninguna de las ofertas incluidas en la convocatoria piloto conserva plazas disponibles. Los resultados servirán como referencia para evaluar la demanda de capacitación virtual y planificar las próximas oportunidades de formación.

    El Infotep indicó que las solicitudes recibidas están en proceso de tramitación, con miras al inicio de las capacitaciones a principios de noviembre.

    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.