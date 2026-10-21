En cinco días se agotaron los cupos de los cursos virtuales tras recibir 4,819 solicitudes

Las personas interesadas en realizar alguno de los 58 cursos virtuales ofertados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) deberán esperar una nueva convocatoria, luego de que los cupos disponibles en el plan piloto de su nueva plataforma digital se agotaran en apenas cinco días.

Durante ese período, la institución recibió 4,819 solicitudes, según datos suministrados por su Dirección de Innovación, que informó que las peticiones están en proceso de tramitación y que las capacitaciones comenzarían a principios de noviembre.

Infotep destacó la respuesta de los interesados y explicó que la plataforma Infotep Virtual continúa en proceso de ajustes tecnológicos para afinar su funcionamiento.

El Infotep prevé habilitar nuevas ofertas formativas durante ese mismo mes. Sin embargo, todavía no ha precisado cuántos cursos estarán disponibles ni la cantidad de cupos que ofrecerá.

Las fechas de apertura y los detalles de la próxima convocatoria se anunciarán a través de los canales oficiales de la entidad.

Cursos más solicitados

El Diplomado en Gestión Hospitalaria encabezó la lista de ofertas con mayor número de solicitudes, con 386 registros. Le siguieron Excel Avanzado, con 259; Servicio al Cliente, con 234, y Ortografía y Redacción, con 213.

También recibieron una cantidad importante de solicitudes Planificación Estratégica, con 176; Integración de las TIC al Salón de Clases, con 159; Marketing Digital, con 156; Seguridad y Salud Ocupacional, con 155, e Introducción a la Inteligencia Artificial, con 152.

La oferta incluyó cursos de administración, tecnología, ventas, recursos humanos, educación, gestión empresarial y otras áreas.

Distribución de solicitudes

La siguiente lista recoge la cantidad de solicitudes registradas para cada una de las 58 ofertas formativas, según el archivo suministrado por la Dirección de Innovación del Infotep:

Solicitudes registradas por oferta formativa durante el piloto de la nueva plataforma digital. No. Oferta formativa Solicitudes 1 Diplomado en Gestión Hospitalaria 386 2 Excel Avanzado 259 3 Servicio al Cliente 234 4 Ortografía y Redacción 213 5 Planificación Estratégica 176 6 Integración de las TIC al Salón de Clases 159 7 Marketing Digital 156 8 Seguridad y Salud Ocupacional 155 9 Introducción a la Inteligencia Artificial 152 10 Gestión de Riesgo en la Norma ISO 143 11 Fundamentos de Supervisión 140 12 Gestión Administrativa y Liderazgo Gerencial 136 13 Introducción a las Ventas en Línea 134 14 Marketing Digital (Freelancer) 125 15 Contabilidad para Emprendedores 116 16 Inteligencia Emocional 105 17 Reclutamiento y Selección de Personal 103 18 Proceso de Ventas y Relación con el Cliente 101 19 Técnicas de Motivación del Empleado 98 20 Manejo de Python 93 21 SQL Básico 85 22 Gestión de Proyectos 79 23 Utilización de Herramientas del Virtual Home Office 73 24 Aspectos Generales de Virtual Home Office 73 25 Técnica de las 5S 69 26 Entrevistas Laborales On-line 67 27 Pasión por el Cliente 66 28 Security 66 29 Mantenimiento Productivo Total 59 30 Manejo de Conflictos 58 31 Procesos de Gestión Administrativa 51 32 Habilitación Digital 45 33 Data Communication Network (Datacom) 38 34 Calidad Total 38 35 HCIA-Datacom 37 36 Gestión de Marca Personal 36 37 Storytelling 36 38 IA-HCIA 36 39 Aspectos Básicos, Gestión y Configuración de Moodle 35 40 Redacción de Informes Técnicos 35 41 Gestión de Actividades y Libro de Calificaciones de Moodle 35 42 Gestión de Recursos Internos y Externos de Moodle 35 43 Herramientas Efectivas para el Manejo del Estrés 34 44 Evaluación de Proyectos 34 45 Conservación de Alimentos 33 46 Introducción a la Investigación de Mercados 33 47 Diseñador de Material Didáctico para la Web 33 48 Diseño de Material Didáctico para la Web 33 49 Gestión Ambiental 33 50 Fundamentos de Gestión Ambiental 33 51 Técnicas de Gerencia Moderna 32 52 Ortografía 31 53 Liderazgo Transformador 31 54 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 30 55 Desarrollo del Personal en la Empresa 30 56 Genially en el Aula Virtual 30 57 Gestión Eficaz del Tiempo 27 58 Taller Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos 6 Total de solicitudes 4,819

Según la institución, ninguna de las ofertas incluidas en la convocatoria piloto conserva plazas disponibles. Los resultados servirán como referencia para evaluar la demanda de capacitación virtual y planificar las próximas oportunidades de formación.

El Infotep indicó que las solicitudes recibidas están en proceso de tramitación, con miras al inicio de las capacitaciones a principios de noviembre.