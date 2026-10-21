En cinco días se agotaron los cupos de los cursos virtuales tras recibir 4,819 solicitudes
La institución prevé abrir nuevas ofertas en noviembre
El Diplomado en Gestión Hospitalaria encabezó la lista de los cursos más solicitados
Las personas interesadas en realizar alguno de los 58 cursos virtuales ofertados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) deberán esperar una nueva convocatoria, luego de que los cupos disponibles en el plan piloto de su nueva plataforma digital se agotaran en apenas cinco días.
Durante ese período, la institución recibió 4,819 solicitudes, según datos suministrados por su Dirección de Innovación, que informó que las peticiones están en proceso de tramitación y que las capacitaciones comenzarían a principios de noviembre.
Infotep destacó la respuesta de los interesados y explicó que la plataforma Infotep Virtual continúa en proceso de ajustes tecnológicos para afinar su funcionamiento.
El Infotep prevé habilitar nuevas ofertas formativas durante ese mismo mes. Sin embargo, todavía no ha precisado cuántos cursos estarán disponibles ni la cantidad de cupos que ofrecerá.
Las fechas de apertura y los detalles de la próxima convocatoria se anunciarán a través de los canales oficiales de la entidad.
Cursos más solicitados
El Diplomado en Gestión Hospitalaria encabezó la lista de ofertas con mayor número de solicitudes, con 386 registros. Le siguieron Excel Avanzado, con 259; Servicio al Cliente, con 234, y Ortografía y Redacción, con 213.
También recibieron una cantidad importante de solicitudes Planificación Estratégica, con 176; Integración de las TIC al Salón de Clases, con 159; Marketing Digital, con 156; Seguridad y Salud Ocupacional, con 155, e Introducción a la Inteligencia Artificial, con 152.
La oferta incluyó cursos de administración, tecnología, ventas, recursos humanos, educación, gestión empresarial y otras áreas.
Distribución de solicitudes
La siguiente lista recoge la cantidad de solicitudes registradas para cada una de las 58 ofertas formativas, según el archivo suministrado por la Dirección de Innovación del Infotep:
Solicitudes registradas por oferta formativa durante el piloto de la nueva plataforma digital.
|No.
|Oferta formativa
|Solicitudes
|1
|Diplomado en Gestión Hospitalaria
|386
|2
|Excel Avanzado
|259
|3
|Servicio al Cliente
|234
|4
|Ortografía y Redacción
|213
|5
|Planificación Estratégica
|176
|6
|Integración de las TIC al Salón de Clases
|159
|7
|Marketing Digital
|156
|8
|Seguridad y Salud Ocupacional
|155
|9
|Introducción a la Inteligencia Artificial
|152
|10
|Gestión de Riesgo en la Norma ISO
|143
|11
|Fundamentos de Supervisión
|140
|12
|Gestión Administrativa y Liderazgo Gerencial
|136
|13
|Introducción a las Ventas en Línea
|134
|14
|Marketing Digital (Freelancer)
|125
|15
|Contabilidad para Emprendedores
|116
|16
|Inteligencia Emocional
|105
|17
|Reclutamiento y Selección de Personal
|103
|18
|Proceso de Ventas y Relación con el Cliente
|101
|19
|Técnicas de Motivación del Empleado
|98
|20
|Manejo de Python
|93
|21
|SQL Básico
|85
|22
|Gestión de Proyectos
|79
|23
|Utilización de Herramientas del Virtual Home Office
|73
|24
|Aspectos Generales de Virtual Home Office
|73
|25
|Técnica de las 5S
|69
|26
|Entrevistas Laborales On-line
|67
|27
|Pasión por el Cliente
|66
|28
|Security
|66
|29
|Mantenimiento Productivo Total
|59
|30
|Manejo de Conflictos
|58
|31
|Procesos de Gestión Administrativa
|51
|32
|Habilitación Digital
|45
|33
|Data Communication Network (Datacom)
|38
|34
|Calidad Total
|38
|35
|HCIA-Datacom
|37
|36
|Gestión de Marca Personal
|36
|37
|Storytelling
|36
|38
|IA-HCIA
|36
|39
|Aspectos Básicos, Gestión y Configuración de Moodle
|35
|40
|Redacción de Informes Técnicos
|35
|41
|Gestión de Actividades y Libro de Calificaciones de Moodle
|35
|42
|Gestión de Recursos Internos y Externos de Moodle
|35
|43
|Herramientas Efectivas para el Manejo del Estrés
|34
|44
|Evaluación de Proyectos
|34
|45
|Conservación de Alimentos
|33
|46
|Introducción a la Investigación de Mercados
|33
|47
|Diseñador de Material Didáctico para la Web
|33
|48
|Diseño de Material Didáctico para la Web
|33
|49
|Gestión Ambiental
|33
|50
|Fundamentos de Gestión Ambiental
|33
|51
|Técnicas de Gerencia Moderna
|32
|52
|Ortografía
|31
|53
|Liderazgo Transformador
|31
|54
|Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
|30
|55
|Desarrollo del Personal en la Empresa
|30
|56
|Genially en el Aula Virtual
|30
|57
|Gestión Eficaz del Tiempo
|27
|58
|Taller Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos
|6
|Total de solicitudes
|4,819
Según la institución, ninguna de las ofertas incluidas en la convocatoria piloto conserva plazas disponibles. Los resultados servirán como referencia para evaluar la demanda de capacitación virtual y planificar las próximas oportunidades de formación.
El Infotep indicó que las solicitudes recibidas están en proceso de tramitación, con miras al inicio de las capacitaciones a principios de noviembre.