Inundaciones obligan a suspender docencia en varios centros educativos de Santiago

Personal de limpieza realiza labores de higienización en uno de los centros educativos afectados ( ANEUDY TAVÁREZ )

Las lluvias registradas la noche del martes provocaron inundaciones en comunidades de Santiago y obligaron a suspender la docencia en varios centros educativos debido a la acumulación de agua y lodo en sus instalaciones.

Entre los planteles afectados figuran el Politécnico Josefina Serrano, en el sector La Otra Banda, y el liceo Ulises Francisco Espaillat, ubicado en el ensanche Julia.

En el Politécnico Josefina Serrano, el agua penetró en la primera planta y dejó las aulas y el patio cubiertos de lodo, lo que obligó al personal a iniciar labores de limpieza e higienización antes de recibir nuevamente a los estudiantes.

La directora del centro, Luz María Linares, informó que fue necesario suspender las clases para retirar los residuos acumulados y garantizar condiciones adecuadas para la docencia. El plantel cuenta con una matrícula de 724 estudiantes.

Explicó que las frecuentes inundaciones en el sector dificultan el acceso al plantel, por lo que las autoridades educativas optan, en ocasiones, por suspender las clases para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Planteles afectados

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge, denunció que el problema también se repite en el liceo Ulises Francisco Espaillat, donde el agua que circula por la calle situada frente al plantel termina penetrando en sus instalaciones en lugar de dirigirse hacia el sistema de drenaje.

Jorge indicó que, después de las lluvias, el personal debe retirar el lodo y limpiar las aulas y otras áreas afectadas, lo que retrasa la reanudación de las actividades escolares.

Cuestionó los trabajos realizados por Infraestructura Escolar en ese centro educativo, cuyo año escolar comenzó con un mes de retraso debido a las intervenciones ejecutadas para prevenir inundaciones.

El dirigente gremial pidió a las autoridades intervenir para buscar una solución que evite nuevas inundaciones.

Problema recurrente en La Otra Banda

El sacerdote Juan Morillo Tejada advirtió que las inundaciones afectan de manera recurrente a la comunidad de La Otra Banda debido a que, según explicó, las aguas procedentes de sectores ubicados en zonas más altas confluyen en esa demarcación.

Indicó que, además del Politécnico Josefina Serrano, también resultan afectadas la parroquia San Andrés y otras áreas del complejo educativo Ciudad Santa María.

En el caso de la iglesia, explicó que el agua se acumula debido a que parte de sus instalaciones se encuentra en una zona baja.

Morillo Tejada señaló que incluso las lluvias de corta duración pueden provocar inundaciones en distintos puntos de la comunidad. Por esta razón, consideró necesario evaluar las condiciones del drenaje pluvial y del alcantarillado para determinar las causas del problema.

El religioso llamó al Gobierno y a las instituciones competentes, entre ellas el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), a buscar una solución definitiva que permita reducir la vulnerabilidad de la zona.

Advirtió que la situación afecta tanto a los residentes como a las actividades educativas, debido a que los centros deben realizar jornadas de limpieza después de las inundaciones para garantizar condiciones sanitarias adecuadas antes del regreso de los estudiantes.