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Educación autoriza a suspender clases en zonas vulnerables por las lluvias

La medida, a consideración de autoridades regionales y distritales, aplicará en centros educativos de provincias bajo alerta amarilla, según las condiciones del tiempo y el riesgo para la comunidad escolar

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    Educación autoriza a suspender clases en zonas vulnerables por las lluvias
    Sede del Ministerio de Educación de RD. (CEDIDA POR EL MINERD)

    El Ministerio de Educación (Minerd) autorizó este jueves a las autoridades educativas regionales y distritales a suspender la docencia, de considerarlo necesario, en centros ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, debido a las condiciones meteorológicas que afectan al país.

    La institución aclaró que la medida no implica la suspensión general de las clases en todas las provincias bajo ese nivel de alerta, sino que dependerá de los riesgos identificados en cada comunidad y plantel escolar.

    La decisión deberá ser coordinada entre los directores regionales y distritales, tomando en cuenta la evolución de las condiciones del tiempo y la exposición de los centros a inundaciones, crecidas de ríos y cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra.

    El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 17 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde por las lluvias que se registran en el país a causa de una vaguada. También, puso en amarillo a otras siete demarcaciones.

    En alerta amarilla están: Puerto Plata, Pedernales, Barahona, Independencia, Espaillat, Bahoruco y Santiago.

    En una nota de prensa, el Ministerio explicó que, si la suspensión se dispone durante el horario escolar, las autoridades deberán aplicar los protocolos correspondientes para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

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    Cuando la medida se adopte fuera del horario de clases, deberán informar oportunamente a las familias y a los demás integrantes de la comunidad educativa.

    Asimismo, instruyó a los responsables de los planteles a proteger las instalaciones y los recursos escolares ante posibles efectos del fenómeno meteorológico.

    Seguimiento a las condiciones del tiempo

    El Minerd informó que, a través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, mantiene un seguimiento a 13 regionales educativas ubicadas en el área de influencia del fenómeno, en coordinación con los organismos de protección civil.

    La institución exhortó a estudiantes, docentes, padres y tutores a mantenerse atentos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a las disposiciones de las autoridades educativas de sus respectivas demarcaciones.

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