Programa Mundial de Alimentos destaca avances de la alimentación escolar dominicana

El representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República Dominicana, Alex Robayo y el director ejecutivo de Inabie, Adolfo Pérez. ( CEDIDA POR INABIE. )

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la República Dominicana fue valorado por el representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país, Alex Robayo, como uno de los más avanzados que ha conocido durante su experiencia en distintas naciones.

Robayo destacó la cobertura, la diversidad de las intervenciones y el modelo de gestión de esta iniciativa, que proporciona alimentación durante los días escolares a más de 2.1 millones de beneficiarios.

"Desde mi perspectiva, de parte del Programa Mundial de Alimentos y de mi experiencia en varios países a nivel mundial, puedo decir que el Programa de Alimentación Escolar de la República Dominicana es uno de los más avanzados que yo he presenciado", expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita a la sede del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde el representante del organismo internacional sostuvo un encuentro con su director ejecutivo, Adolfo Pérez.

Destaca autonomía

Otro de los aspectos resaltados por Robayo fue la capacidad del Estado dominicano para gestionar de manera autónoma el Programa de Alimentación Escolar, luego de recibir acompañamiento técnico del PMA durante sus etapas iniciales.

"Es uno de los países donde el modelo de transición ha sido exitoso, porque realmente el Gobierno maneja autónomamente el proyecto", manifestó.

El representante del organismo internacional también expresó la disposición del PMA de aportar su experiencia técnica para identificar oportunidades de mejora en el programa dominicano.

Por su parte, el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, manifestó su interés en mantener la colaboración con el organismo internacional para continuar fortaleciendo la iniciativa.

"Nosotros también queremos seguir avanzando", afirmó.

Durante el encuentro, ambas instituciones conversaron sobre los avances del programa y las posibilidades de ampliar la cooperación técnica.

En la reunión participaron representantes de las áreas de nutrición, salud, planificación, gestión y cooperación internacional del Inabie, así como funcionarios de programas, nutrición y alianzas del PMA.