Protestan en Enriquillo contra contratación de suplidores del almuerzo escolar de otras comunidades

Estudiantes se alimentan durante la hora del almuerzo con el menú escolar proporcionado por el Inabie. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL INABIE )

Residentes de la sección Los Cocos, perteneciente al municipio de Enriquillo, provincia Barahona, rechazaron que los alimentos destinados a varios centros educativos de esa demarcación sean preparados y transportados desde la comunidad de La Guázara, a más de 60 kilómetros de distancia, pese a que, según explicaron, existen cocinas industriales y suplidores disponibles en el propio municipio.

La situación ha generado protestas entre padres, madres y dirigentes comunitarios, quienes exigen al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) revisar la contratación de los suplidores y garantizar que el almuerzo escolar sea elaborado en las comunidades donde funcionan los centros educativos.

Carlos Alberto Cuevas Ortiz, presidente de la Junta de Vecinos Buen Samaritano, manifestó que los residentes de Los Cocos, Las Cuatro Bocas y Campo de Aviación se mantienen unidos en su reclamo de que los alimentos escolares sean preparados por suplidores de la zona.

El dirigente comunitario consideró injustificable que se contraten servicios de alimentación fuera del municipio cuando existen instalaciones y personas con capacidad para preparar y distribuir las raciones alimenticias a los estudiantes.

Sostuvo que la comunidad no se opone a que los niños reciban el desayuno y el almuerzo escolar, sino a que los alimentos sean transportados desde lugares distantes mientras permanecen sin utilizarse las cocinas instaladas en Enriquillo y Los Cocos.

En tanto, Lino Oviedo (Yefri), un motoconchista residente en la sección Los Cocos, expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la junta de vecinos y aseguró que la situación perjudica tanto a los estudiantes como a sus familiares.

Oviedo, quien también es padre de familia, calificó de abusiva la decisión de transportar alimentos desde La Guázara y Barahona cuando, según afirmó, existen suplidores locales que pueden ofrecer el mismo servicio.

Indicó que entre los centros afectados figura la escuela primaria Dora Corcia, que cuenta con aproximadamente 400 estudiantes, además de los participantes en los programas de Prepara y formación vocacional que se desarrollan en la zona.

Advirtió que los residentes continuarán reclamando hasta conseguir que la preparación y distribución de los alimentos escolares queden en manos de suplidores del municipio.

De su lado, Ramón Féliz Féliz cuestionó que se hayan dejado de utilizar dos cocinas existentes en Enriquillo, una de las cuales, según explicó, había realizado inversiones en equipos y provisiones para ofrecer el servicio.

Consideró preocupante que los alimentos sean transportados desde una comunidad ubicada a más de 60 kilómetros, cuando una de las cocinas industriales disponibles se encuentra a menos de 200 metros del centro educativo.

El comunitario expresó preocupación por las condiciones en que los alimentos son preparados, conservados y transportados durante el recorrido hasta las escuelas.

Afirmó que sus cuestionamientos responden al desconocimiento sobre el proceso de elaboración y traslado de las raciones, por lo que entiende que la preparación local permitiría una mayor vigilancia de las condiciones de los alimentos que consumen los estudiantes.

Estudiantes son despachados al mediodía

Uno de los aspectos que más preocupa a las familias de la sección Los Cocos es la interrupción del almuerzo escolar, situación que, según denunciaron, ha provocado que estudiantes de varios centros educativos sean enviados a sus hogares a las 12:00 del mediodía.

Los padres explicaron que la jornada escolar extendida les permitía desarrollar sus actividades laborales durante el día, mientras sus hijos permanecían en las aulas hasta concluir el horario establecido.

Sin embargo, aseguraron que ahora deben interrumpir sus trabajos y otras responsabilidades para recoger a los menores al mediodía.

Juan Carlos Méndez, otro residente de la localidad, calificó de inaceptable que los alimentos sean trasladados desde La Guázara cuando en el municipio existen dos cocinas que anteriormente ofrecían el servicio.

Denunció que una de esas instalaciones apenas llevaba unos 15 días funcionando cuando se suspendió la distribución de alimentos, decisión que, según afirmó, sorprendió a los responsables del establecimiento y a los residentes.

Méndez sostuvo que actualmente el almuerzo escolar permanece paralizado en varios centros educativos de la zona, lo que afecta directamente a los estudiantes y sus familias.

El comunitario hizo un llamado al Gobierno y al Inabie para que intervengan y busquen una solución que permita restablecer el servicio sin perjudicar a la población estudiantil.

Protestas contra la distribución de alimentos

El conflicto provocó que, hace varios días, un grupo de residentes de la sección Los Cocos se concentrara frente a la citada escuela de la comunidad para impedir la entrega de alimentos transportados desde fuera del municipio.

Durante la manifestación, los participantes impidieron que el vehículo distribuidor dejara las raciones escolares y exigieron que abandonara la localidad.

Los manifestantes insistieron en que su oposición no está dirigida contra el programa de alimentación escolar, sino contra la decisión de contratar suplidores de otras comunidades mientras existen cocinas disponibles en Enriquillo y Los Cocos.

Los padres y dirigentes comunitarios advirtieron que mantendrán sus reclamos hasta que las autoridades educativas revisen la situación y garanticen el restablecimiento del almuerzo escolar.

Consideraron que la prolongación del conflicto podría seguir afectando el desarrollo de la jornada extendida y la tranquilidad de cientos de familias que dependen de ese servicio para mantener a sus hijos en las escuelas durante el horario completo.

Asimismo, reiteraron que la preparación de los alimentos en las cocinas instaladas en la zona permitiría, a su juicio, una distribución más rápida y un mayor seguimiento de las condiciones en que se elaboran las raciones destinadas a los estudiantes.

Hasta el momento, los denunciantes aseguran que no han recibido una explicación satisfactoria sobre las razones que motivaron el cambio de suplidores ni sobre cuándo se normalizará el suministro de alimentos en los centros educativos afectados.