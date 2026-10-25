Minerd afirma completó el pago retroactivo al 99.29 % de los docentes evaluados

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ha pagado el retroactivo correspondiente a la Evaluación de Desempeño Docente al 99.29 % de los maestros que califican para recibirlo, mientras que otros 679 casos permanecen en proceso.

La institución indicó que 94,360 docentes recibieron los recursos, como parte de un proceso para gestionar los incentivos económicos derivados de los resultados de la evaluación.

De acuerdo con el Minerd, el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente remitió a Recursos Humanos un total de 104,648 docentes evaluados para la gestión de esos pagos.

De ese grupo, 8,319 casos fueron clasificados como no aplicables para el retroactivo y otros 1,290 docentes obtuvieron resultados insuficientes para recibir el incentivo.

El Ministerio explicó que los casos no aplicables corresponden a maestros cuya calificación actual fue inferior a la obtenida en 2017, así como a situaciones en las que el monto retroactivo era menor que las deducciones del impuesto sobre la renta (ISR), por lo que no generaba un pago neto.

Escala de incentivos

El Minerd recordó que los incentivos se establecieron mediante la Resolución 0002/2025, acordada con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) el 5 de febrero de 2025.

La escala contempla incentivos que van desde un 7 % para los docentes con calificaciones de 65 a 69 puntos, hasta un 32 % para quienes obtuvieron entre 91 y 100 puntos. Las notas de 0 a 64 puntos no generan incentivos.

La institución señaló que continúa con las gestiones administrativas para completar los 679 pagos pendientes.

Canales de consulta

También informó que la comisión técnica encargada de analizar las reclamaciones avanza en la revisión de los casos, con el propósito de concluir el proceso e iniciar los trámites de los pagos que correspondan.

Para aclarar dudas sobre el pago retroactivo, los docentes pueden escribir a los correos electrónicos serviciosdenomina@minerd.gob.do y Soporte.edd2025@minerd.gob.do, habilitados por la institución para atender consultas sobre casos particulares.