Minerd suspende clases este martes en escuelas de zonas vulnerables de provincias en alerta amarilla

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión preventiva de la docencia para este martes 27 de octubre en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, ante las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

El Minerd indicó este lunes que con la medida busca prevenir situaciones de riesgo en los planteles expuestos a inundaciones, ubicados en las proximidades de ríos y cañadas, zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra, debido a las condiciones climáticas que afectan distintas demarcaciones del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en su informe de las 7:00 de la noche, colocó en alerta amarilla las provincias Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En alerta verde están las provincias Dajabón, Elías Piña, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata.

De acuerdo con el informe situacional de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos del Minerd, las autoridades educativas locales han reportado condiciones desfavorables para el desarrollo de la docencia, por lo que se recomendó adoptar la suspensión preventiva en los centros educativos expuestos a situaciones de riesgo.

Medidas anunciadas

La implementación de la medida deberá ser coordinada con los directores regionales y distritales, tomando en consideración las condiciones particulares de las demarcaciones afectadas y los riesgos identificados, precisó el Ministerio de Educación.

Situación actual

En cuanto a las regionales educativas bajo alerta verde, la institución recordó que, si se dispone la suspensión de la docencia fuera del horario laboral, las autoridades educativas correspondientes deberán garantizar la implementación de los protocolos establecidos para el resguardo de los recursos escolares.

Mediante la Dirección de Gestión Ambiental, la institución mantiene un seguimiento constante a 11 regionales educativas ubicadas en el área de influencia del fenómeno meteorológico.

Como parte de las acciones preventivas, la institución mantiene activa la Mesa Situacional de la sede central, el monitoreo de las condiciones meteorológicas mediante los enlaces regionales y distritales, así como la coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias.