Más de 4,000 docentes quedan fuera del pago de retroactivos por bajas calificaciones

Docente en un salón de clases. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó que 8,319 casos fueron identificados como no aplicables para el pago del retroactivo. De estos, más de 4,000 docentes quedaron fuera del pago tras obtener calificaciones por debajo de 65 puntos en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD).

Asimismo, unos 3,200 maestros todavía no han completado el proceso de inducción requerido para cumplir con los requisitos del programa.

La información la confirmó Menegildo de La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien atribuyó parte de estos retrasos a dificultades administrativas relacionadas con la contratación de universidades encargadas de impartir la formación, así como a interrupciones ocasionadas por el propio proceso de evaluación.

En otro orden, De La Rosa precisó que alrededor de 110,000 docentes completaron el proceso de evaluación, pero unos 105,000 todavía esperan que los incentivos sean incorporados a sus salarios, pese a haber recibido el pago retroactivo el pasado 18 de septiembre.

Indicó que el gremio esperaba que los incentivos comenzarán a pagarse junto con la nómina de septiembre, pero no fueron incluidos en ese mes ni en octubre.

Ante esta situación, el Minerd convocó a representantes de la ADP a una reunión para este martes 27 de octubre, con el propósito de analizar los pagos pendientes y otros casos relacionados con el proceso de evaluación.

La confusión entre las versiones de las partes puede estar en los términos, ya que el Minerd ha hecho alusión al saldo de los retroactivos a los docentes correspondientes, mientras que el gremio magisterial exige que se apliquen los incentivos.

El retroactivo corresponde a montos acumulados de períodos anteriores, mientras que el incentivo es el beneficio económico que se incorpora al salario del docente, según la calificación obtenida en la Evaluación de Desempeño Docente.

Escala de incentivos y docentes excluidos

El Ministerio de Educación explicó que los incentivos económicos se asignan conforme a la escala acordada con la ADP mediante la Resolución 0002/2025, suscrita el 5 de febrero de 2025.

La disposición establece una escala de incentivos desde el 7 % para los docentes que obtuvieron entre 65 y 69 puntos hasta un 32 % a aquellos con calificaciones de 91 a 100 puntos pueden recibir.

En cambio, quienes alcanzaron puntuaciones de 0 a 64 puntos no califican para recibir estos beneficios, independientemente de haber participado en la evaluación.

De La Rosa también informó que otros 271 docentes fueron evaluados pese a no cumplir con el tiempo mínimo de servicio establecido en la Orden Departamental 18-25.

Según explicó, esa disposición contemplaba a los maestros que tuvieran al menos un año de servicio al 30 de octubre de 2025, por lo que quienes ingresaron después de esa fecha quedaron fuera del período establecido.

El representante de la ADP aseguró que, aunque estos docentes fueron evaluados, posteriormente se les comunicó que no recibirían los incentivos porque no estaban comprendidos en la orden departamental.

Minerd reporta el 99.29 % de retroactivos pagados

El Ministerio de Educación informó el 25 de octubre que había completado el 99.29 % de los pagos retroactivos correspondientes a los docentes que calificaron en la Evaluación de Desempeño Docente.

De acuerdo con el informe oficial, 94,360 maestros recibieron esos recursos, mientras que otros 679 casos permanecen en proceso de pago.

La institución detalló que el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente remitió a Recursos Humanos los expedientes de 104,648 maestros evaluados para gestionar los incentivos correspondientes.

Asimismo, indicó que una comisión técnica continúa revisando las reclamaciones presentadas por los maestros, con el objetivo de determinar cuáles casos requieren ajustes o pagos adicionales.

Mientras tanto, la ADP mantiene su reclamo de que se incorporen los incentivos pendientes a los salarios de los docentes que cumplen los requisitos, asunto que será tratado durante la reunión convocada por las autoridades educativas para este martes.

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