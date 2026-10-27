El 28 % de los centros educativos no tiene un plan para involucrar a las familias en el aprendizaje

El 28 % de los docentes y personal administrativo de centros educativos que participaron en una encuesta sobre la relación entre la escuela y las familias indicó que su plantel no cuenta con un plan propio para trabajar con los hogares, mientras que el 64 % señaló que la coordinación de los horarios de las familias representa la principal dificultad para establecer ese vínculo.

Los datos fueron presentados por Yahaira Sosa, directora ejecutiva de Acción Empresarial por la Educación (Educa), durante el lanzamiento de la vigésima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2026, organizado por Educa y el Banco Popular Dominicano. Este año, el evento estará dedicado a la relación entre la familia, la comunidad y la escuela para mejorar los aprendizajes.

La encuesta recibió 841 respuestas voluntarias de docentes y miembros de equipos de gestión que participaron en las sesiones preparatorias del congreso. Sus resultados reflejan las experiencias de quienes respondieron y no son representativos a nivel nacional.

Entre las acciones realizadas durante el inicio del año escolar, el 59.5 % de los encuestados indicó que su centro había organizado reuniones para entregar calificaciones, mientras que el 61 % afirmó haber ofrecido orientaciones a las familias sobre cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes desde el hogar. Un 11 % identificó dificultades de comunicación con los padres.

Los resultados plantean el desafío de pasar de encuentros puntuales con las familias a un acompañamiento más constante del proceso educativo, mediante la comunicación con los docentes, el seguimiento de las tareas y la participación de los padres en la vida escolar.

Tecnología y aprendizaje

Durante la presentación también se abordaron los retos que plantea el uso de dispositivos electrónicos y tecnologías digitales en el entorno educativo.

Según los resultados de PISA 2025 citados en la exposición, el 32 % de los estudiantes dominicanos reportó que sus compañeros se distraen por el uso de dispositivos electrónicos durante las clases de ciencias.

La exposición también hizo referencia al estudio Kids Online República Dominicana, publicado en 2021, según el cual el 46 % de los niños y adolescentes consultados manifestó saber poco o nada sobre cómo reaccionar ante agresiones o situaciones negativas en internet. Asimismo, un 14 % afirmó que no se sentía nada seguro en la red.

Ante este panorama, se planteó la necesidad de fortalecer las competencias digitales de los estudiantes para que puedan identificar riesgos, reconocer la desinformación, proteger su identidad y utilizar la tecnología como una herramienta de aprendizaje.

En ese contexto, se recordó que el Ministerio de Educación aprobó la Orden Departamental 11-2026, que regula el uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos públicos y privados.

El papel de las familias

La exposición también destacó la relación entre el acompañamiento familiar y el desempeño escolar.

De acuerdo con los datos de estudios regionales citados, los estudiantes cuyos padres se involucran con mayor frecuencia en sus actividades de aprendizaje obtienen, en promedio, 12 puntos más en las pruebas que aquellos con menor participación familiar.

Entre las acciones que pueden contribuir a ese acompañamiento se mencionaron conversar con los hijos sobre su vida escolar, interesarse por sus calificaciones, dar seguimiento a las tareas y mantener una comunicación cercana con los docentes.

Asimismo, se resaltó la importancia de la asistencia regular a clases, debido a que las ausencias interrumpen la secuencia de los contenidos y dificultan la recuperación de los aprendizajes.

Durante la presentación también se instó a las escuelas a adaptar sus estrategias a las distintas realidades familiares y ofrecer oportunidades de participación que permitan fortalecer la corresponsabilidad entre el hogar y el centro educativo.

Sobre Aprendo 2026

Bajo el lema «Creando puentes para aprender: construyendo vínculos entre familia, comunidad y escuela para una educación con propósito», el Congreso Internacional de Educación Aprendo 2026 se celebrará los días 20 y 21 de noviembre.

La iniciativa, organizada por Educa y el Banco Popular Dominicano, busca promover el trabajo conjunto de docentes, estudiantes, familias, centros educativos, universidades, empresas y organizaciones sociales para fortalecer los aprendizajes.

El programa contempla abordar la transformación digital y sus desafíos pedagógicos, el desarrollo de competencias, la convivencia segura en los entornos digitales, el liderazgo escolar y la participación de las familias en el proceso educativo.

Además, se propone ofrecer a los participantes herramientas prácticas, entre ellas planes de vinculación familiar, protocolos de protección digital, experiencias didácticas y planes de mejora para los centros educativos.