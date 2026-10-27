Salud, medioambiente e inteligencia artificial, entre los temas de Congreso Científico 2027

Lanzamiento de la convocatoria del XXII Congreso Internacional de Investigación Científica. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) abrió este martes la convocatoria para el XXII Congreso Internacional de Investigación Científica (CIC-2027), que se celebrará del 22 al 25 de junio de 2027 en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), con la participación de investigadores, docentes y estudiantes nacionales e internacionales.

Durante el lanzamiento, la institución informó que la recepción de resúmenes de ponencias y carteles científicos, así como de propuestas de cursos, talleres y paneles, estará abierta desde este 27 de octubre hasta el 15 de abril de 2027. La notificación general de aceptación está prevista para el 17 de mayo de ese año.

El congreso constituye uno de los principales encuentros científicos promovidos por el ministerio y forma parte de la Semana Dominicana de la Ciencia y la Tecnología, programada del 20 al 27 de junio.

El acto inaugural se realizará el martes 22 de junio, mientras que las sesiones académicas tendrán lugar del miércoles 23 al viernes 25.

Durante la actividad, el viceministro administrativo y financiero del Mescyt, Otto Vargas, quien representó al ministro Rafael Santos Badía, destacó la trayectoria del congreso, que se celebra desde 2005 como un espacio para presentar investigaciones, intercambiar conocimientos y establecer vínculos entre instituciones científicas y académicas.

Según explicó, a lo largo de sus ediciones, el evento ha contado con expositores de más de 40 países y ha propiciado el acercamiento de la comunidad académica dominicana a investigadores internacionales.

Siete ejes temáticos

La convocatoria contempla siete ejes temáticos que abarcan distintas áreas del conocimiento: ciencias biológicas y biomédicas; ciencias ambientales, agroalimentarias y de la tierra; ciencias físicas, química y materiales; procesos industriales y manufactura; ciencias sociales y humanísticas; matemática; y fronteras interdisciplinarias y aplicaciones en regiones.

Vargas señaló que la amplitud de las áreas permitirá reunir investigaciones básicas y aplicadas, así como desarrollos tecnológicos e innovaciones.

Entre los temas de interés mencionó la salud, la inteligencia artificial, la supercomputación, la seguridad alimentaria y nutricional, la educación, el medioambiente y la producción, por su relación con los desafíos del país y la región.

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El congreso incluirá ponencias orales, carteles científicos, conferencias, simposios, paneles, cursos y talleres.

Las ponencias y los carteles se presentarán de manera presencial. La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña será la institución anfitriona de esta edición, en coordinación con el ministerio y otras entidades vinculadas al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fechas y requisitos para participar

Los interesados deberán consultar el portal del congreso y completar el formulario correspondiente a la modalidad en la que deseen participar.

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, mientras que los resúmenes de ponencias y carteles tendrán que redactarse en un solo párrafo, con una extensión máxima de 250 palabras.

En el caso de los simposios, la convocatoria tendrá dos fases. Los coordinadores deberán presentar sus propuestas iniciales a más tardar el 15 de diciembre de 2026.

El Comité Científico evaluará las propuestas y comunicará sus decisiones entre el 16 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027.

Una vez aprobado el simposio, los investigadores interesados en integrarse podrán remitir los resúmenes de sus presentaciones hasta el 15 de abril de 2027.

El ministerio invitó a las instituciones de educación superior, centros de investigación y comunidad científica nacional e internacional a participar en la convocatoria, con el propósito de compartir resultados, fortalecer la colaboración y promover investigaciones vinculadas con las necesidades del país.