Minerd mantiene suspensión de docencia para este miércoles en zonas vulnerables de provincias bajo alerta amarilla

Este martes, bajo la lluvia, personas esperando un autobús en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la noche de este martes que para este miércoles se mantiene la suspensión de clases en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla, ante la persistencia de las dos vaguadas que afectan al territorio nacional.

Igual medida tomó para este martes.

De acuerdo con una nota de prensa, la institución explicó que la medida fue extendida para proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en los planteles expuestos a inundaciones, crecidas de ríos y cañadas, así como en zonas costeras y áreas propensas a deslizamientos de tierra.

Medidas anunciadas

En ese sentido, el Minerd otorgó a las autoridades educativas regionales y distritales la facultad de mantener la suspensión de la docencia en aquellos centros donde persistan condiciones que representen un riesgo para la comunidad educativa, tomando en consideración la situación particular de cada territorio y la evolución del fenómeno meteorológico.

Precisó que estas decisiones deberán ser consensuadas entre los directores regionales y distritales, quienes deberán evaluar las condiciones de los centros educativos y mantener el seguimiento a las zonas de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, Minerd instruyó a las autoridades educativas territoriales a garantizar que las decisiones relacionadas con la continuidad de la suspensión sean comunicadas oportunamente a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

Situación actual

Instó a los responsables de los centros educativos a la importancia de mantener activos los protocolos preventivos y adoptar las medidas necesarias para el resguardo de las instalaciones, equipos y recursos escolares ante los posibles efectos de las lluvias.

El ministerio indicó que mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas en las regionales educativas ubicadas en el área de influencia del fenómeno, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y los organismos de protección civil.