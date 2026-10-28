Diputado cuestiona cierre de 60 bibliotecas y pide priorizar inversión en cultura

El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, calificó de "alarmante" el cierre de 60 bibliotecas públicas en el país y llamó a las autoridades a revisar las prioridades de inversión en el sector cultural para garantizar la preservación y modernización de estos espacios.

Durante una intervención ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador expresó su preocupación por la desaparición de instalaciones destinadas a fomentar la lectura, el conocimiento y el desarrollo cultural de la población.

Raposo cuestionó que, en lugar de modernizar las bibliotecas e incorporar nuevas tecnologías para fortalecer el aprendizaje, algunas de estas instalaciones estarían siendo utilizadas para establecer funerarias.

El congresista advirtió que la reducción de estos espacios limita las oportunidades de formación de niños y jóvenes. Además, sostuvo que debilita las iniciativas que contribuyen a prevenir la delincuencia, el consumo de drogas y otros problemas sociales.

Recursos para la cultura

Como parte de sus cuestionamientos, Raposo se refirió a la distribución de los recursos públicos destinados al sector cultural.

Según indicó, el presupuesto del Ministerio de Cultura para 2027 ascendería a RD$4,577 millones, de los cuales apenas RD$67 millones estarían destinados a inversiones en acciones de desarrollo cultural, mientras que el resto se utilizaría para cubrir gastos de nómina y operaciones de la institución.

Ante esta distribución presupuestaria, el legislador consideró necesario revisar las prioridades de inversión y promover políticas públicas que permitan preservar, modernizar y fortalecer las bibliotecas públicas del país.

Las declaraciones de Raposo se producen después de que Diario Libre publicara que, entre 2009 y 2026, habrían cerrado 60 bibliotecas públicas en el territorio nacional.