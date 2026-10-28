UASD gradúa a 3,589 nuevos profesionales en celebración de su 488 aniversario

Ceremonia de graduación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su aniversario número 488. ( CEDIDA POR LA UASD )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este miércoles su 488 aniversario con la investidura de 3,589 nuevos profesionales de distintas áreas del conocimiento, durante tres actos de investiduras, encabezados por el rector de la academia, Jorge Asjana David.

Durante su discurso, el rector exhortó a los graduandos a reflexionar sobre los principales desafíos que enfrenta la humanidad, especialmente los relacionados con el cambio climático, la contaminación ambiental y los desastres naturales.

De acuerdo con una nota de prensa de la casa de estudios, Asjana David centró su mensaje en el tema "La madre Tierra nos habla", mediante el cual llamó a los nuevos profesionales a involucrarse en la búsqueda de soluciones frente a los problemas ambientales.

El académico también abordó los avances científicos y tecnológicos, particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, al tiempo que advirtió sobre el impacto ambiental asociado al funcionamiento de estas tecnologías.

Asjana señaló que los servidores utilizados por los sistemas de inteligencia artificial generan grandes cantidades de calor y requieren tecnologías que permitan reducir su impacto sobre el medio ambiente, conforme al documento.

"Si queremos aprovechar todas las ventajas de la inteligencia artificial, la industria debe invertir en tecnologías innovadoras que reduzcan al mínimo su huella ambiental", expresó.

Más de 1,500 graduados obtuvieron honores académicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-28-at-81628-pm-0542656d.jpeg Muchos obtuvieron honores académicos. (CEDIDA POR LA UASD)

Según los datos ofrecidos por la UASD, de los 3,589 profesionales investidos, 1,519 alcanzaron honores académicos, distribuidos en 10 Summa Cum Laude, 294 Magna Cum Laude y 1,215 Cum Laude.

El mayor índice académico correspondió a Alanna Sahira Olivares Cárdenas, egresada de la licenciatura en Psicología, mención Psicología Clínica, quien obtuvo una calificación de 96.9 puntos.

Por facultades, la mayor cantidad de graduados correspondió a Educación, con 883 profesionales, seguida de Humanidades, con 834, y Ciencias de la Salud, con 712.

Asimismo, 509 egresaron de Ciencias Económicas y Sociales; 186 de Ciencias Jurídicas y Políticas; 182 de Artes; 175 de Ingeniería y Arquitectura; 90 de Ciencias, y 18 de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.