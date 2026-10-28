Las lluvias dejaron a más de un millón de estudiantes sin clases

Los fuertes aguaceros provocaron inundaciones en calles de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Las lluvias provocadas por la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio nacional dejaron sin docencia a 1,165,586 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, según informó el Ministerio de Educación (Minerd).

La institución suspendió las clases desde el martes en 3,898 centros educativos de 11 provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva para proteger la integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa ante las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días.

La suspensión se extendió hasta este miércoles, debido a que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones continuarán por los efectos de una vaguada y el viento del sureste, condiciones que seguirán favoreciendo la humedad y la inestabilidad atmosférica.

La medida dispuesta por el Minerd abarca ocho regionales educativas. Pedernales y Barahona corresponden a la Regional 01; Bahoruco e Independencia, a la Regional 18; y San Juan, a la Regional 02, con excepción de Elías Piña.

También están incluidas Azua, San José de Ocoa y Peravia, pertenecientes a la Regional 03; San Cristóbal, a la Regional 04; Santo Domingo, sin incluir el Distrito Nacional, a las regionales 10 y 15; y Monte Plata, a la Regional 17.

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de estudiantes afectados

Santo Domingo registra la mayor cantidad de estudiantes sin docencia, con 646,296 alumnos distribuidos en 1,572 centros educativos, seguida de San Cristóbal, con 169,644 estudiantes en 582 planteles.

En San Juan, la suspensión afecta a 60,805 estudiantes de 376 centros, mientras que en Barahona alcanza a 58,038 alumnos de 242 planteles. En Azua, la medida afecta a 57,284 estudiantes de 253 centros educativos.

Monte Plata contabiliza 53,745 alumnos afectados en 328 centros, seguida de Peravia, con 49,434 estudiantes en 163 planteles.

En Bahoruco e Independencia, la suspensión abarca a 30,117 estudiantes de 165 centros y a 18,109 alumnos de 77 planteles, respectivamente.

En San José de Ocoa, 12,701 estudiantes de 108 centros educativos quedaron sin docencia, mientras que en Pedernales la medida afecta a 9,413 alumnos distribuidos en 32 planteles.