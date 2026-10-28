Minerd se guía por las alertas del COE para suspender las clases por lluvias

El Ministerio de Educación (Minerd) toma como referencia las alertas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las condiciones particulares de cada centro para decidir la suspensión de las clases por lluvias, una modalidad que pudo contribuir a la confusión generada el martes entre padres del Gran Santo Domingo, mientras varios colegios privados también cancelaron la docencia antes de recibir la información del Ministerio.

Ante las dudas, el departamento de Comunicaciones del Minerd explicó a Diario Libre que la decisión se toma a partir de las instrucciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que identifica las provincias bajo mayor riesgo, y de las condiciones de cada centro educativo.

"Se siguen las instrucciones del COE. El COE indica cuáles son las provincias bajo mayor riesgo y, partiendo de ahí, el Ministerio dispone la suspensión de docencia en las zonas más vulnerables dentro de esas provincias", precisó el departamento de Comunicaciones.

La institución indicó que también otorga facultades a los directores regionales y distritales para determinar si corresponde suspender las clases en determinados centros educativos, debido a que conocen de primera mano las condiciones de las escuelas y las situaciones particulares de sus comunidades.

"El Ministerio da facultad a los directores regionales y distritales para que ellos sean quienes determinen si el centro va a suspender o no, porque ellos son quienes conocen de primera mano la situación de sus escuelas", puntualizó el departamento de Comunicaciones.

El Minerd señaló que, en otras ocasiones, ha dispuesto la suspensión de la docencia en provincias bajo alerta roja, debido al peligro que representan las condiciones meteorológicas.

Centro educativo fue utilizado como refugio

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en el COE, el director de la Defensa Civil, Carlos Manuel Paulino Cárdenas, informó que unas 50 personas fueron trasladadas al Centro Educativo Dulce Adonai, en San Antonio de Guerra, para utilizarlo como refugio ante la falta de otras opciones disponibles.

El funcionario explicó que conversaron con las personas refugiadas y llegaron a un acuerdo para que retornaran a sus hogares este miércoles, de manera que el Minerd pudiera disponer del centro para el reinicio de la docencia cuando lo considerara pertinente.

Paulino Cárdenas explicó que los centros educativos son una de las últimas opciones para albergar a personas desplazadas por emergencias, ya que la Defensa Civil prioriza las iglesias, los centros comunales y los clubes antes de recurrir a las escuelas.

"Lo último son los centros educativos", puntualizó el director, al explicar que las personas fueron trasladadas al plantel porque no había otras opciones disponibles.

Más de un millón de estudiantes afectados

Las lluvias provocadas por la incidencia de dos vaguadas sobre el territorio nacional dejaron sin docencia a 1,165,586 estudiantes de los sectores público, privado y semioficial, según informó el Minerd.

La institución suspendió las clases en 3,898 centros educativos de 11 provincias bajo alerta amarilla, como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa.

Santo Domingo registra la mayor cantidad de estudiantes afectados, con 646,296 alumnos distribuidos en 1,572 centros educativos, seguido de San Cristóbal, con 169,644 estudiantes en 582 planteles.

La falta de una identificación precisa de los centros afectados fue uno de los factores que generó dudas entre las familias, que en algunos casos no tenían confirmación sobre si debían llevar a sus hijos a la escuela o buscar quién los cuidara durante la jornada laboral.