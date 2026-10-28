Clases se reanudan este jueves tras levantamiento de la alerta amarilla

El Ministerio de Educación (Minerd) dispuso la reanudación de la docencia en los centros educativos donde se mantenía la suspensión preventiva debido a las condiciones meteorológicas provocadas por la incidencia de dos vaguadas.

En ese sentido, las labores educativas se retomarán este jueves, luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuara las alertas amarillas en las provincias del país.

Medidas de seguridad

La institución instruyó a los directores regionales, distritales y de los centros educativos a coordinar el retorno a las aulas, previa verificación de las condiciones de las instalaciones, a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, el Minerd informó mediante una nota de prensa que, a través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, continuará monitoreando las condiciones meteorológicas en coordinación con los organismos de protección civil.

La institución recordó que las suspensiones preventivas dispuestas durante los últimos días tuvieron como objetivo proteger a la comunidad educativa de los centros expuestos a situaciones de riesgo, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas.

La docencia permaneció suspendida durante dos días en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables, debido a las lluvias provocadas por dos vaguadas, que generaron inundaciones urbanas en varias localidades del país.