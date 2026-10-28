Colegios del Distrito Nacional anuncian suspensión de clases por decisión Distrito Educativo 15-03. ( JOLIVER BRITO )

Colegios del Distrito Nacional comunicaron la noche del martes a los padres y tutores la suspensión de las clases para este miércoles 28 de octubre, en cumplimiento de una disposición del Distrito Educativo 15-03, ante las condiciones meteorológicas que afectan al Gran Santo Domingo.

En una de las comunicaciones remitidas a las familias, un centro privado explica que la decisión fue adoptada como medida preventiva para proteger a su comunidad educativa.

"En cumplimiento de la disposición del Distrito Educativo 15-03, al cual pertenecemos, mañana miércoles 28 de octubre queda suspendida la docencia en nuestro colegio, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas", señala el aviso.

El colegio lamentó los inconvenientes que la interrupción de las actividades académicas pudiera ocasionar en la organización familiar y laboral de los padres.

Asimismo, exhortó a las familias a evitar desplazamientos por zonas de riesgo y a mantenerse atentas a sus canales de comunicación, a través de los cuales informará cualquier novedad sobre la reanudación de las clases.

¿Qué es el Distrito Educativo 15-03?

El Distrito Educativo 15-03, denominado Santo Domingo Surcentral, pertenece a la Regional 15 del Ministerio de Educación (Minerd) y administra centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional.

Su jurisdicción comprende planteles distribuidos en diferentes sectores de la capital, más allá de las comunidades situadas alrededor de la avenida Independencia y la zona sur de Santo Domingo.

Los registros oficiales identifican establecimientos pertenecientes a esta demarcación en sectores como Miraflores, El Millón y Los Praditos, Ciudad Colonial,

la urbanización Real, Dominicanos Ausentes y el ensanche Honduras.

¿La suspensión afecta a todos los colegios?

El Minerd facultó a las autoridades educativas regionales y distritales para decidir sobre la continuidad de las suspensiones donde persistan condiciones que puedan representar riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Ministerio de Educación anunció la noche del martes que mantendría la suspensión preventiva de clases este miércoles en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla.

Distrito Nacional continúa bajo alerta amarilla

Las suspensiones se producen mientras el Distrito Nacional permanece bajo alerta amarilla por las precipitaciones asociadas a una vaguada que afecta diferentes zonas del país.

En su boletín de las 5:00 de la tarde del martes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía 12 demarcaciones en alerta amarilla y otras 11 en verde.

El organismo advirtió sobre los riesgos de inundaciones urbanas y crecidas de ríos y cañadas, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticaba la continuidad de los aguaceros.

Ante este escenario, los colegios han recurrido a comunicaciones directas con sus comunidades educativas para informar sobre la suspensión de las actividades.