Centros educativos reportan buena asistencia tras dos días de suspensión de clases

Asistencia de los estudiantes en la Escuela Primaria República de Haití. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Centros educativos públicos y privados recorridos este jueves reportaron una buena asistencia de estudiantes este jueves, luego de que el Ministerio de Educación (Minerd) levantara la suspensión preventiva de la docencia en las zonas vulnerables, dispuesta durante dos días debido a las lluvias provocadas por dos vaguadas que generaron inundaciones urbanas en varias localidades del país.

Durante el recorrido realizado por Diario Libre por varios planteles, directores, coordinadores y representantes de los centros consultados reportaron niveles de asistencia que, aunque variaron entre las escuelas, fueron considerados favorables tras la interrupción de las clases.

En el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, el director informó que alrededor del 80 % de los estudiantes acudió a las aulas, una cifra que lo sorprendió positivamente, debido a la incertidumbre que pudo generar entre las familias la suspensión de las clases durante dos días.

"Yo hasta me sorprendí de que estuvieran aquí, que prácticamente el 80 % estuviera aquí en clase", expresó.

Explicó que, luego de que el Minerd levantara la suspensión, el centro contactó a los padres a través de grupos de mensajería y redes sociales para convocar a los estudiantes a retomar las clases.

Asistencia en escuelas

En la Escuela República del Perú, de una matrícula de 740 alumnos, asistieron 480, lo que equivale a cerca del 65 %. Su director señaló que la asistencia suele disminuir ante situaciones meteorológicas o interrupciones del calendario escolar, pero posteriormente tiende a normalizarse.

En tanto, en la Escuela Club Rafael Leónidas Solano asistieron 116 de los 144 estudiantes matriculados. Su directora, Ingrid Soraya Guerrero, valoró la respuesta de las familias tras los dos días sin docencia.

"Para tener dos días de suspensión fue muy buena", manifestó.

En la Escuela Básica San Martín de Porres acudieron 180 estudiantes de una matrícula habitual de 296, para una asistencia de alrededor del 61 %.

En el Centro Educativo Honduras se reportó la asistencia de 274 estudiantes de un total de 603, mientras que en el Colegio Salesiano María Auxiliadora (OMA) se presentaron 499 de los 625 alumnos matriculados, cerca del 80 %.

En la Escuela Primaria República de Haití, dirigida por Mercedes Sepúlveda, asistieron 235 de los 428 estudiantes inscritos. En el Centro Educativo Mercedes Sepúlveda, la asistencia fue de 245 alumnos de una matrícula de 311.

En centros privados

En el centro educativo María Inmaculada, los representantes reportaron la asistencia de 380 estudiantes de secundaria, de una matrícula de 400, y de 462 alumnos de inicial y primaria, de un total de 470.

Lorleivis Lenis, coordinadora del nivel secundario del Colegio CICRE, también destacó la asistencia de los estudiantes. De una matrícula de 267 alumnos en ese nivel, solo cinco faltaron, según informó, por motivos de salud.

Minerd levanta suspensión preventiva

El Ministerio de Educación dispuso el miércoles la reanudación de la docencia en los centros educativos donde se mantenía la suspensión preventiva por las condiciones meteorológicas asociadas a dos vaguadas.

La institución informó que, a través de su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, continuará monitoreando las condiciones meteorológicas en coordinación con los organismos de protección civil.

El Minerd recordó que las suspensiones preventivas dispuestas durante los últimos días tuvieron como objetivo proteger a la comunidad educativa de los centros expuestos a situaciones de riesgo, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.