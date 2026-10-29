La UCSD organiza conferencia sobre creatividad e inteligencia artificial en la publicidad

El encuentro fue realizado como parte de la iniciativa Aula Creativa Talks. ( CEDIDA POR LA UCSD )

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Escuela de Publicidad, organizó la conferencia "Weapon of Choice: el poder de las ideas en la publicidad", con la participación de Christopher Chan, director creativo de Pagés BBDO.

Durante el encuentro, realizado como parte de la iniciativa Aula Creativa Talks, Chan reflexionó sobre el papel de la creatividad humana frente al avance de la inteligencia artificial y llamó a los futuros publicistas a utilizar la tecnología sin perder la sensibilidad ni el criterio creativo.

El ejecutivo sostuvo que las ideas continúan siendo fundamentales para conectar con las audiencias, transformar comportamientos e impulsar los negocios, pese a los cambios tecnológicos y los pronósticos sobre el futuro de las agencias publicitarias, refiere una nota de prensa.

"Cada dos años, la publicidad y las agencias mueren según el pronóstico, pero seguimos facturando y generando grandes cosas porque las ideas tienen un poder más grande", expresó.

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Chan también destacó la importancia de construir historias basadas en emociones y experiencias humanas, al explicar que el storytelling no debe limitarse a presentar argumentos de venta.

Asimismo, exhortó a los estudiantes a complementar su talento con formación continua, certificaciones y participación en festivales publicitarios, como parte del desarrollo de sus competencias y su posicionamiento profesional.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Franklin Marte, director de la Escuela de Publicidad de la UCSD, quien resaltó la trayectoria del conferencista y su enfoque humano en el ejercicio profesional.

Con esta actividad, la universidad busca fortalecer la formación de sus estudiantes y promover el intercambio de conocimientos con profesionales de los sectores de la publicidad, la comunicación y el marketing.