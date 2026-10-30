La ADP rechaza culpar a los maestros por los resultados de PISA

Menegildo de la Rosa, secretario de prensa de la ADP. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La falta de supervisión familiar, la necesidad de actualizar los programas educativos y las distracciones digitales figuran entre los factores que podrían explicar los resultados obtenidos por República Dominicana en las pruebas PISA. Así lo considera el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Menegildo de la Rosa, quien, al analizar el desempeño del país, rechazó que los docentes sean los principales responsables de estos resultados.

Como argumento, citó datos que atribuyó a PISA 2025, según los cuales 89 de cada 100 estudiantes reconoció que sus resultados de aprendizaje están relacionados con el apoyo de sus maestros, mientras que 83 de cada 100 afirmó que la mayoría de sus docentes se queda a reforzar los conocimientos después de impartir un tema.

Asimismo, defendió los mecanismos de ingreso y evaluación del personal docente en el país. Indicó que el concurso de oposición docente requiere que los aspirantes compitan por las plazas disponibles y que, aunque la puntuación mínima para aprobar puede ser de 70 puntos, la selección depende de las calificaciones obtenidas por los postulantes.

También señaló que, según las cifras que presentó, el 96 % de los maestros superó la evaluación del desempeño docente y el 85 % alcanzó las categorías de excelente, muy bueno y bueno.

Ni celebración o descalificación

Para De la Rosa los resultados de las pruebas PISA 2025 deben servir para revisar los programas educativos, los métodos de enseñanza y las condiciones en que aprenden los estudiantes dominicanos, en lugar de ser motivo de celebración o descalificación.

El dirigente magisterial sostuvo que el país necesita un análisis integral de esos resultados que involucre a especialistas de distintas disciplinas, con el propósito de elaborar un plan de mejora que permita elevar el desempeño de los alumnos en la próxima evaluación.

"Para nosotros PISA 2025 no es ni para aplaudirlo ni para satanizar los resultados. Son para reflexionarlos, son para analizarlos, son para buscar soluciones", expresó durante una entrevista.

De la Rosa reconoció que la República Dominicana mantiene un rezago educativo, aunque señaló que los resultados han mostrado avances desde 2015. A su juicio, esas mejoras, aunque no son sustanciales, constituyen una señal alentadora que debe aprovecharse para identificar las debilidades del sistema.

Valoración de PISA

Explicó que PISA no evalúa únicamente los conocimientos adquiridos por los estudiantes, sino que también permite examinar factores socioeconómicos y otras condiciones que inciden en el aprendizaje, por lo que entiende que sus resultados deben interpretarse tomando en cuenta la realidad de cada comunidad educativa.

El dirigente consideró que estos resultados obligan a examinar otros componentes del sistema, entre ellos los programas de formación continua que ofrecen las universidades, para determinar si responden a las necesidades reales de los maestros y de las escuelas.

Uno de los principales cuestionamientos del representante de la ADP es que los programas de enseñanza no siempre responden a las condiciones de los centros educativos ni a las características de los estudiantes.

Aunque valoró el currículo dominicano por incorporar enfoques como el sociocrítico, el histórico-cultural y el basado en competencias, consideró que existen problemas en la forma en que se desarrollan los contenidos en las aulas.

A su entender, algunos programas y materiales se diseñan sin suficiente conexión con la realidad nacional y limitan la capacidad del docente para adaptar la enseñanza a las necesidades de sus alumnos.

De la Rosa cuestionó que la planificación se entregue estructurada desde los niveles centrales, con competencias, recursos y métodos de evaluación previamente establecidos, en obstáculo de la creatividad y la experiencia del maestro.

"¿Para qué existe el maestro? ¿Para qué estudió el maestro si su creatividad, su competencia, no se la va a aplicar a los estudiantes que conoce?", planteó.

Influencia del entorno familiar

El dirigente sindical sostuvo que las estrategias de enseñanza no pueden ser iguales para una escuela urbana y otra rural, ni para estudiantes que viven en condiciones socioeconómicas distintas. En ese sentido, consideró que el entorno familiar, el acceso a libros, la conectividad y los recursos disponibles en el hogar son elementos que deben tomarse en cuenta al momento de analizar el rendimiento académico.

Para De la Rosa, el problema no se limita al currículo, sino que también involucra los métodos de enseñanza y la necesidad de diseñar programas que respondan a las condiciones de la educación dominicana. Señaló la falta de acompañamiento familiar como uno de los factores que deben analizarse al evaluar el desempeño de los estudiantes.

Dijo que los resultados de PISA muestran una disminución en la proporción de alumnos de 15 años que conversan con sus padres o tutores sobre su experiencia escolar. En 2025, el 49 % afirmó que sus padres o tutores les preguntaban al menos una vez por semana qué habían hecho en la escuela, frente al 65 % registrado en 2022, una reducción de 16 puntos porcentuales.

La disminución fue mayor entre quienes dijeron conversar con sus padres sobre los problemas que enfrentaban en el centro educativo. Ese porcentaje pasó del 56 % en 2022 al 37 % en 2025, para una caída de 19 puntos porcentuales.

De la Rosa sostuvo que el aprendizaje no depende exclusivamente de la escuela, sino también del seguimiento que reciben los niños en sus hogares. A su juicio, la falta de acompañamiento familiar dificulta el refuerzo de los conocimientos adquiridos en el aula y el seguimiento del progreso académico.

El dirigente gremial consideró que la educación debe asumirse como una responsabilidad compartida entre los centros educativos, las familias y la sociedad, debido a que los estudiantes también aprenden en sus hogares y en los espacios donde se relacionan con otras personas.

Señaló que todavía existen centros educativos sin laboratorios de Biología, Física e Informática, una situación que, a su entender, limita las posibilidades de desarrollar una enseñanza más práctica y acorde con las exigencias actuales.

Afirmó que esta realidad puede afectar la motivación de los alumnos, especialmente cuando los contenidos impartidos no se acompañan de los recursos necesarios para llevarlos a la práctica.

También expresó preocupación por el tiempo que los estudiantes dedican a los dispositivos digitales, al considerar que su uso puede desplazar actividades que estimulen el razonamiento y la interpretación de la realidad. Por esa razón, insistió en la necesidad de revisar los programas por ciclo educativo y diseñar estrategias que respondan a las características de los estudiantes dominicanos.

Como propuesta, De la Rosa planteó que los resultados de la reciente evaluación del desempeño docente se utilicen para desarrollar planes de mejora específicos en cada centro educativo, maestro, distrito y regional.

Sostuvo que las medidas deben partir de un diagnóstico que identifique las debilidades particulares de cada comunidad escolar, en lugar de aplicar soluciones generales a realidades diferentes.