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Universidad de Barahona amplía sus vínculos internacionales con acuerdo en México

Este convenio permitirá el desarrollo de programas de movilidad académica y el intercambio de experiencias educativas

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    Universidad de Barahona amplía sus vínculos internacionales con acuerdo en México
    Firma de acuerdo entre la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) y la Universidad La Salle Cancún, de México. (CEDIDA POR UCATEBA)

    Los estudiantes de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) podrán acceder a nuevas oportunidades de formación e intercambio académico internacional, mediante un convenio de cooperación suscrito con la Universidad La Salle Cancún, de México, que busca fortalecer la preparación universitaria y ampliar las experiencias educativas de ambas comunidades académicas.

    El acuerdo fue firmado en territorio mexicano con la participación del rector de Ucateba, reverendo padre Marco Pérez Pérez, quien representó a la institución dominicana durante el encuentro de cooperación entre ambas universidades.

    La iniciativa contempla el desarrollo de programas de movilidad académica, así como el intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes, con el propósito de enriquecer la formación profesional y cultural de los estudiantes.

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    Cooperación internacional

    La alianza permitirá fortalecer las relaciones institucionales entre ambas universidades y abrir espacios de colaboración orientados al desarrollo académico y al acercamiento entre sus comunidades educativas.

    • Con este convenio, Ucateba amplía sus vínculos con instituciones de educación superior del extranjero, en procura de ofrecer mayores perspectivas de formación a los estudiantes de Barahona y otras localidades de la región sur.

    El acuerdo con la Universidad La Salle Cancún forma parte de las iniciativas de internacionalización académica que impulsa la institución dominicana para fortalecer su proyección y generar nuevas oportunidades de cooperación universitaria.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.