Minerd desarrolla plan piloto con inteligencia artificial para fortalecer enseñanza de Matemática

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desarrolla un plan piloto para fortalecer el aprendizaje de matemáticas en el nivel secundario mediante el uso de plataformas de inteligencia artificial (IA), como parte de las iniciativas para incorporar nuevas tecnologías al sistema educativo.

Así lo informó el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante su participación en el panel "República Dominicana 5.0: IA, desarrollo humano y educación", celebrado en el marco del Congreso Internacional Humanos 5.0.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el funcionario explicó que el proyecto utiliza las plataformas MagicSchool, Khanmigo y Flexi, cuyos resultados están siendo evaluados para determinar su efectividad en el aprendizaje, el apoyo que ofrecen a los docentes y las posibilidades de ampliar su implementación.

De Camps señaló que esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Educación Digital, que contempla la incorporación progresiva del pensamiento computacional y la inteligencia artificial al currículo educativo.

La estrategia también incluye el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal docente y el establecimiento de criterios para garantizar el uso seguro, ético y responsable de estas herramientas.

Más de 23,500 docentes certificados

El titular de Educación indicó que más de 23,500 docentes han sido certificados en competencias digitales a través del programa Soy Digital, con el propósito de fortalecer sus capacidades frente a los cambios tecnológicos.

Sostuvo que la incorporación de herramientas digitales en las aulas debe estar acompañada del desarrollo de habilidades humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento y la capacidad de analizar información, resolver problemas y tomar decisiones.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la relación entre el sistema educativo, las universidades y el sector productivo para adecuar la formación académica a las competencias que demanda el mercado laboral.

En ese sentido, informó sobre el desarrollo de microcredenciales dirigidas a estudiantes de politécnicos en áreas como inteligencia artificial, semiconductores y manufactura avanzada, con el objetivo de vincular la educación técnico-profesional con las necesidades de los sectores productivos.

Educación y crecimiento económico

Durante su intervención, De Camps vinculó la formación del talento humano con la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real de la República Dominicana hacia 2036.

Según explicó, alcanzar ese objetivo requerirá mayores niveles de productividad, innovación y desarrollo de capacidades en la población.

El ministro también resaltó los aportes de la Consulta Nacional para la Transformación Educativa, un proceso que reunió propuestas de representantes de los sectores educativo, productivo, social e institucional.

De acuerdo con el comunicado, esta consulta busca contribuir a la construcción de un sistema educativo que responda a los cambios tecnológicos y económicos, sin descuidar la formación integral de los estudiantes.