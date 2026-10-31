Tras más de un año del lanzamiento de la iniciativa y meses de espera, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, informó este sábado que la Tarjeta Joven se encuentra en su "etapa final" y que en los próximos días se ofrecerán detalles sobre su implementación y el inicio de la entrega a los estudiantes seleccionados.

La última actualización sobre el programa se produjo a finales de enero, cuando se informó a Diario Libre que más de 290,000 jóvenes se habían registrado en la plataforma habilitada para solicitar la tarjeta y que más de 8,000 cumplían con los requisitos establecidos hasta ese momento.

Tarjeta Joven es un programa social dirigido a jóvenes entre los 18 y 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Beneficios de la tarjeta

El ministro destacó que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo académico de los jóvenes y facilitarles el acceso a distintos servicios. Entre los beneficios previstos figuran facilidades en áreas como cine, cultura y transporte, entre otras.

Asimismo, señaló que ya concluyeron las negociaciones con Mastercard, a través del Banco de Reservas, para definir los aspectos relacionados con la tarjeta y los servicios que estarán disponibles para sus usuarios.

El titular del Ministerio de la Juventud precisó que, aunque la propuesta surgió de esa institución, su ejecución corresponde al programa Supérate, por lo que ha sido necesario coordinar los procesos administrativos entre ambas entidades.

"Es un proyecto que nace del Ministerio de la Juventud, pero es un proyecto que recae en Supérate", explicó Valdez, quien añadió que el cambio de incumbencia en esa institución también "ralentizó un poco la situación".

El ministro sostuvo que la intención es incrementar la cantidad de beneficiarios durante 2027 y adelantó que en los próximos días podrían anunciarse los detalles finales de la iniciativa.

Proyectan beneficiar a 30,000 estudiantes

El funcionario explicó a este medio que el proyecto contempla ampliar progresivamente la cantidad de beneficiarios. La primera etapa estaba prevista para 10,000 jóvenes, pero la proyección es alcanzar unos 30,000.

"La idea es que nosotros pudiéramos estar entregando unos 30,000; serían 10,000, 10,000, 10,000 y en el aumento", manifestó el ministro antes de la entrega de un autobús universitario del Programa Transporte Universitario Ruta Nacional de Oportunidades (TURNO), en el municipio de San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-12246-pm-3-172e398f.jpeg El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, durante la entrega del autobus universitario en el municipio San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristóbal. (MARIELA LORENZO/ DIARIO LIBRE)

Valdez indicó que las tarjetas se entregarán de manera progresiva, mediante extensiones regionales, como parte del proceso de implementación de la iniciativa en el territorio nacional.

Detalló que más del 80 % de los jóvenes identificados son estudiantes universitarios, principalmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como de otras instituciones de educación superior.