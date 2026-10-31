Padres de estudiantes del Liceo María Dolores Valdez, ubicado en la comunidad La Jina, provincia La Vega, protestaron para exigir el retiro de una antena que, según denuncian, pertenece al sistema de emergencias 911 y fue instalada en el techo del plantel, donde aseguran que ha provocado daños y filtraciones en la estructura.

Los manifestantes sostienen que las condiciones del techo representan un riesgo para la comunidad educativa y temen que pueda desplomarse. Además, informaron que más de 250 estudiantes no han iniciado el año escolar 2026-2027 hasta que las autoridades ofrezcan una solución.

La protesta contó con el respaldo de dirigentes comunitarios, así como del padre Rogelio Cruz.

Durante la manifestación, los participantes corearon consignas como "¡No queremos antena!" y exhibieron pancartas en las que exigían su retiro inmediato. En uno de los carteles colocados en el portón del centro se leía: "El 911 es para salvar vidas, no para poner en peligro".

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El sacerdote manifestó su preocupación por la situación y cuestionó que las autoridades educativas permitieran la instalación de ese equipo en el techo de un centro escolar.

"Aquí hay 255 niños que estudian en este centro educativo María Dolores Valdez, que se encuentran en riesgo con una antena que fue instalada por el sistema de emergencia 911", expresó.

Cruz sostuvo que la escuela debe ser un espacio destinado a la educación y a preservar la vida de estudiantes, profesores y personal de apoyo, quienes permanecen durante varias horas al día en las instalaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-31659-pm-20e6b7b4.jpeg El techo de algunas aulas presenta un notable deterioro en su estructura. (CEDIDA POR LA COMUNIDAD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-31659-pm-2-bec0ea54.jpeg Las paredes del centro educativo también presentan signos visibles de deterioro. (CEDIDA POR LA COMUNIDAD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/geminigeneratedimagey68gm0y68gm0y68g-beaea120.jpg La instalación de la antena ha ocasionado daños en la infraestructura del centro educativo, dejando un hueco en su estructura. (CEDIDA POR LA COMUNIDAD) ‹ >

También pidió la intervención de las autoridades educativas de La Vega y advirtió que, si no reciben respuesta, llevarán su reclamo ante el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en Santo Domingo.

"El hecho de estar aquí hoy es precisamente que asumimos la causa de ellos, y no solamente la causa, sino donde quiera que hay, pues cuenten con nosotros", manifestó el sacerdote, ante los aplausos de los presentes.

Piden intervención del presidente y Educación

Ruth García, presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmar), hizo un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación para que dispongan el retiro de la antena y garanticen condiciones seguras para el regreso a las aulas.

La representante de los padres sostuvo que prefieren que se retire el equipo antes que se plantee el cierre del centro educativo, debido a las consecuencias que tendría para los estudiantes la interrupción de la docencia presencial.

Un estudiante de sexto de secundaria también expresó su preocupación por la situación, especialmente por las posibles repercusiones en los alumnos que deben completar el último año de bachillerato y participar en las pruebas nacionales.

Otros representantes comunitarios cuestionaron la falta de acuerdos entre las instituciones que intervienen en el caso y reclamaron una respuesta que permita resolver el conflicto sin afectar el calendario escolar.

Marino Marine Jiménez, representante de la Iglesia católica, explicó que la comunidad y sectores religiosos respaldaron la convocatoria ante la falta de respuestas a las reclamaciones que, según indicó, habían realizado anteriormente.

Los padres y comunitarios advirtieron que mantendrán sus exigencias hasta conseguir el retiro de la antena y condiciones que permitan a los estudiantes regresar al centro educativo.