Lanza doctorado en Ciencias de la Educación con mención en tecnologías inteligentes

El rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Rafael Reyes, durante el corte de cinta en el acto de presentación del nuevo doctorado en Ciencias de la Educación. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Universidad Nacional Evangélica (UNEV) presentó su doctorado en Ciencias de la Educación, mención Tecnologías Inteligentes aplicadas a la Educación, una propuesta de formación de cuarto nivel orientada a la investigación científica y al estudio de los cambios que experimenta el sistema educativo con la incorporación de nuevas tecnologías.

El acto se realizó en el edificio Los Fundadores de la universidad, con la participación de autoridades académicas, representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), coordinadores departamentales e integrantes de la comunidad universitaria.

Durante la presentación, el rector de la UNEV, Rafael Reyes, explicó que el programa surge ante las transformaciones que la inteligencia artificial y otras tecnologías han generado en la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la gestión de los entornos educativos.

"Frente a todos esos cambios que se han experimentado con la IA, surge y nace este doctorado", expresó Reyes, quien señaló que la propuesta procura ofrecer una formación rigurosa y actualizada, vinculada con la investigación educativa y las necesidades del contexto dominicano.

El rector indicó que uno de los propósitos es formar profesionales con capacidad para investigar los problemas educativos y aportar conocimientos que contribuyan a transformar las prácticas de enseñanza.

También destacó que el programa contempla áreas como transformación digital, intervención psicopedagógica y gestión de la calidad educativa.

Formación de investigadores

El vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado, José Vanderlinder, destacó que los participantes no solo recibirán formación doctoral, sino que también serán preparados para desarrollar investigaciones, uno de los pilares de la labor universitaria.

La coordinadora del programa, doctora Olga Pérez, explicó que el equipo académico trabaja para que las investigaciones de los doctorantes respondan a necesidades concretas de las aulas, las instituciones y las políticas educativas.

"Este doctorado nace precisamente con la vocación de formar investigadores de alto nivel capaces de aportar soluciones reales en las aulas, a las instituciones y a la política educativa", manifestó.

Pérez informó que se realizan gestiones para establecer alianzas académicas internacionales y facilitar oportunidades de publicación científica para los participantes.

Entre las iniciativas mencionó la coordinación para una edición especial de una revista académica de México en la que puedan difundirse artículos derivados de sus investigaciones.

Participación del Mescyt

En la actividad participó el director de Becas Nacionales del Mescyt, doctor Abel Capellán, quien valoró que la universidad continúe ampliando sus oportunidades de formación en el nivel doctoral.

Durante su intervención, compartió experiencias de su trayectoria profesional y ofreció palabras de motivación a los participantes, a quienes exhortó a mantener la confianza y la perseverancia durante su proceso de formación.

La vicerrectora académica de la UNEV, doctora Cándida Jáquez, también participó en el acto y agradeció a las instituciones y personas que acompañaron el proceso de preparación y puesta en marcha del programa.

Con esta iniciativa, la UNEV incorpora un programa doctoral enfocado en la investigación educativa y la aplicación de tecnologías inteligentes, en un contexto en el que la transformación digital plantea nuevos retos para la formación docente y el funcionamiento de las instituciones educativas.