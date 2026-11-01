RD Inteligente supera los 73,000 participantes en formación sobre inteligencia artificial

De izquierda a derecha: Jimmy Rosario Bernard, rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA); EL presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), durante la presentación del programa RD Inteligente. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El programa gubernamental RD Inteligente registró, al 31 de octubre de 2026, un total de 73,111 personas aprendiendo inteligencia artificial (IA), tras incorporar 1,685 participantes durante la última semana.

A través de una nota de prensa, se informó que la participación abarca distintos sectores de la sociedad. Entre los grupos con mayor presencia figuran los estudiantes de secundaria y educación superior, con 16,536 participantes; los empleados del sector privado, con 14,753; los docentes y el personal educativo, con 7,903, y los servidores públicos, con 7,795.

También se han incorporado emprendedores, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), profesionales de la salud y trabajadores de otras áreas productivas, lo que evidencia el alcance de la formación en inteligencia artificial en diferentes sectores.

Santo Domingo lidera la participación

En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Santo Domingo encabeza la participación, con 21,607 personas, seguida del Distrito Nacional, con 18,348; Santiago, con 4,623; San Cristóbal, con 4,397, y La Altagracia, con 2,301.

La Romana, San Pedro de Macorís, La Vega, Puerto Plata y San Juan también figuran entre las provincias con mayor número de participantes.

En el ámbito institucional, el ITLA se encuentra entre las cinco entidades con mayor participación en el programa, con 585 personas vinculadas a esta iniciativa nacional.

El programa, impulsado por el Gobierno del presidente Luis Abinader y desarrollado con la participación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), busca fortalecer las competencias digitales de la población y preparar el talento dominicano para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y de la economía digital.

Apuestan por la formación tecnológica

En este contexto, el presidente Luis Abinader eiteró que el uso ético y masivo de la inteligencia artificial es fundamental para construir un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

De su lado, el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, señaló que ampliar el acceso a la formación tecnológica es fundamental para desarrollar el talento dominicano y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

En ese sentido, destacó que la capacitación en inteligencia artificial permite adquirir herramientas para mejorar el desempeño profesional, optimizar procesos y fomentar la innovación en diferentes sectores.

Asimismo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha resaltado que el fortalecimiento del talento local complementa las inversiones tecnológicas y las alianzas estratégicas desarrolladas con grandes empresas tecnológicas internacionales, como Google y Nvidia, contribuyendo a consolidar a la República Dominicana como un centro regional de innovación.

Meta de 100 mil participantes

El crecimiento de RD Inteligente refleja el interés de la población por adquirir conocimientos sobre tecnologías que están transformando el empleo, la productividad y los modelos de negocio.

Con 73,111 participantes, el programa avanza hacia su primera meta de alcanzar las 100,000 personas, mientras mantiene el objetivo nacional de formar a un millón de dominicanos en inteligencia artificial.