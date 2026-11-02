Rector de Intec renunció antes de cumplir un año en el cargo; nombran rectora interina

Intec enfrenta incertidumbre tras la renuncia de su rector Arturo del Villar. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

El ingeniero Arturo del Villar renunció como rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) el pasado viernes 30 de octubre, antes de completar su primer año al frente de la institución, para la que había sido elegido por un período de tres años, hasta 2028.

La Junta de Regentes de la universidad confirmó este lunes la renuncia, con efectividad inmediata, y anunció que la vicerrectora de Administración y Finanzas, Alliet Ortega, asumirá provisionalmente la rectoría mientras se selecciona al sustituto.

La salida de Del Villar se produjo después de varios días en los que circulaban versiones sobre su posible renuncia. El académico tampoco participó en la última reunión de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), organización de cuya Junta Directiva forma parte como tesorero.

La institución no explicó las razones de su salida ni ofreció detalles sobre las circunstancias en las que se produjo.

Sin embargo, informó que Del Villar continuará vinculado a Intec como asesor de la Junta de Regentes hasta el próximo 23 de diciembre de 2026, como parte de los acuerdos establecidos durante la transición.

La Junta agradeció al ingeniero por sus aportes a la universidad durante su trayectoria como docente, vicerrector académico y rector.

Había sido elegido en noviembre de 2025

Del Villar fue elegido rector el 6 de noviembre de 2025 y juramentado a principios de diciembre de ese año. Se convirtió en el décimo rector de Intec y en el primer egresado de una carrera de grado de la universidad en ocupar esa posición.

Su designación se produjo después del fallecimiento de Julio Sánchez Maríñez, ocurrido en mayo de 2025, cuando ejercía su segundo mandato.

Antes de asumir la rectoría, Del Villar se desempeñaba como vicerrector académico. También había sido decano del Área de Ingenierías y profesor de la institución.

Es ingeniero industrial egresado de Intec y posee una maestría en Administración de Empresas, con concentración en Finanzas Corporativas, de Georgia State University.

Al asumir sus funciones anunció entre sus prioridades la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos académicos, la modernización de la enseñanza y el fortalecimiento de la investigación.

Alliet Ortega asumirá la rectoría

La Junta de Regentes informó que Alliet Ortega asumirá temporalmente la rectoría por ser la vicerrectora con mayor antigüedad en el cargo.

Su designación se realiza conforme al Reglamento de Selección y Nombramiento del Rector y Vicerrectores.

La universidad aclaró que Ortega ocupará la posición de manera estrictamente interina y que su designación no condiciona el resultado del proceso de selección del próximo rector.

La Junta de Regentes iniciará ese proceso con el asesoramiento del Consejo Académico, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos en los estatutos de la institución.

Durante la transición, la nueva rectora contará con el acompañamiento del Comité Ejecutivo y de la Junta de Regentes. Las demás vicerrectoras participarán como invitadas en las reuniones de ambos organismos para facilitar la coordinación de las actividades.

Intec aseguró que sus operaciones académicas, administrativas, de investigación y de vinculación continuarán conforme a la planificación institucional.

La Junta de Regentes, responsable de la dirección y representación legal de la universidad, está presidida por la abogada Elianna Peña Soto. Su Comité Ejecutivo lo completan Luis Bencosme, vicepresidente, y René Grullón Finet, secretario.

La institución no precisó cuándo concluirá el proceso de selección del nuevo rector.

El ingeniero Arturo del Villar presentó su renuncia como rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), antes de completar su primer año al frente de la institución, para la que había sido elegido por un período de tres años, hasta 2028.

Previo a su salida, Del Villar no participó en la última reunión de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), organización de cuya Junta Directiva forma parte como tesorero desde abril de este año.

Hasta el momento, Intec no ha informado oficialmente sobre la renuncia ni ha comunicado quién asumirá la rectoría de manera provisional.

La Junta de Regentes, máximo órgano de dirección y representación legal de Intec, está presidida desde agosto de este año por la abogada Elianna Peña Soto.

Cuándo fue elegido

Del Villar fue elegido rector el 6 de noviembre de 2025 y juramentado a principios de diciembre de ese año. Se convirtió en el décimo rector de Intec y en el primer egresado de una carrera de grado de esa universidad en ocupar la posición.

Su designación se produjo tras el fallecimiento de Julio Sánchez Maríñez, ocurrido en mayo de 2025, cuando este ejercía su segundo mandato.

Antes de asumir la rectoría, Del Villar se desempeñaba como vicerrector académico, posición que había ocupado durante varios años. También fue decano del Área de Ingenierías y profesor de la institución.

Es ingeniero industrial egresado de Intec y posee una maestría en Administración de Empresas, con concentración en Finanzas Corporativas, de Georgia State University.

Al asumir la dirección universitaria anunció entre sus prioridades la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos académicos, la modernización de la enseñanza y el fortalecimiento de la investigación.