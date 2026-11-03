¿Quién es Alliet Ortega, la rectora interina que vuelve a dirigir el Intec?

Alliet Ortega Rabassa asumió nuevamente la rectoría interina del Intec. ( ARCHIVO DL. )

Alliet Ortega Rabassa asumió nuevamente la rectoría interina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ( Intec ), tras la renuncia de Arturo del Villar el pasado viernes 30 de octubre, antes de completar su primer año al frente de la universidad.

La nueva responsable de la institución es licenciada en Administración de Empresas, posee tres maestrías y acumula más de 20 años de experiencia en gestión pública y gobernanza institucional.

Ortega ocupaba la Vicerrectoría de Administración y Finanzas del Intec y fue seleccionada para dirigir temporalmente la academia por ser la vicerrectora con mayor antigüedad en el puesto.

No es la primera vez que asume esa responsabilidad. En mayo de 2025, tras el fallecimiento del entonces rector Julio Sánchez Maríñez, Ortega también quedó al frente de la universidad mientras se organizaba el proceso para escoger a su sustituto.

Durante ese período, presentó su candidatura para ocupar la rectoría de manera definitiva. Sin embargo, la Junta de Regentes eligió a Del Villar el 6 de noviembre de 2025, para el período 2025-2028.

Su regreso a la posición interina ocurre menos de un año después, esta vez por la renuncia del académico que resultó seleccionado en aquel proceso.

Su formación y trayectoria profesional

Ortega es egresada de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Posee una maestría en Gestión de la Inversión Pública del Intec, otra en Contratación Pública Orientada a Resultados de la Universidad Laval, en Canadá, y una tercera en Administración de Operaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

También cuenta con certificaciones en innovación, liderazgo del sector público, contratación pública, planificación y evaluación institucional.

Antes de incorporarse a la dirección del Intec, ocupó la Subadministración de Gestión del Registro Inmobiliario y la Vicerrectoría de Gestión del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

Además, fue encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Su trayectoria incluye funciones de desarrollo organizacional en los ministerios de Industria y Comercio y Hacienda, así como labores de consultoría en instituciones públicas.

También ha impartido formación sobre administración financiera, contrataciones y proyectos de inversión pública.

Sus propuestas para dirigir el Intec

En septiembre de 2025, durante una entrevista con Diario Libre, Ortega expuso sus prioridades para la universidad, cuando aspiraba a convertirse en su rectora definitiva.

Su propuesta incluía fortalecer la investigación aplicada, actualizar los programas académicos y ampliar la vinculación de la institución con el sector empresarial.

También planteó impulsar carreras relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mecatrónica.

En aquella entrevista señaló que uno de los problemas que enfrentan las universidades dominicanas es la formación deficiente con la que llegan muchos estudiantes desde el nivel preuniversitario.

Reveló que entre el 20 % y el 30 % de los aspirantes a ingresar al Intec no superaban el examen de admisión.

Su plan también contemplaba fortalecer las acreditaciones internacionales y diversificar los ingresos de la universidad, cuya sostenibilidad financiera dependía entonces en alrededor de un 90 % de los pagos de matrícula.

¿Cuánto tiempo permanecerá como rectora?

La Junta de Regentes aclaró que Ortega ejercerá la rectoría de manera provisional hasta que concluya un nuevo proceso de selección.

La institución precisó que su designación no condiciona la elección del próximo rector.

El organismo, presidido por Elianna Peña Soto, iniciará la búsqueda de un nuevo titular con el asesoramiento del Consejo Académico.

Por el momento, la universidad no ha establecido una fecha para concluir ese procedimiento.

La renuncia de Arturo del Villar se produjo después de permanecer menos de once meses al frente de la institución. Aunque Intec confirmó su salida, no explicó las razones.

Del Villar continuará vinculado a la universidad como asesor de la Junta de Regentes hasta el 23 de diciembre de 2026