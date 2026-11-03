ADP anuncia protestas indefinidas y reducción de clases en Bonao desde el viernes

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Bonao, anunció este martes un plan de protestas y movilizaciones por tiempo indefinido en reclamo de soluciones a las irregularidades denunciadas durante la Evaluación de Desempeño Docente y a otras dificultades que afectan a los centros educativos del municipio.

Como parte de las medidas, el gremio informó que, a partir de este viernes 6 de noviembre, los estudiantes serán despachados a las 12:30 del mediodía, mientras que los maestros permanecerán en los centros educativos hasta las 3:00 de la tarde, cumpliendo con su horario laboral habitual.

La disposición, denominada por la ADP como los "Viernes de lucha", se mantendrá de manera indefinida hasta que las autoridades educativas ofrezcan respuestas satisfactorias a sus demandas.

El Comité Ejecutivo Municipal de la ADP explicó que la decisión responde a un mandato de una asamblea celebrada el pasado 29 de octubre, en la que los docentes expresaron su inconformidad con lo que califican como irregularidades, atropellos e incumplimientos por parte del Ministerio de Educación (Minerd).

Reclamos

Entre sus principales reclamos figura la situación de más de 300 maestros que todavía están pendientes de ser evaluados, así como el pago de retroactivos a docentes en proceso de inducción y a otros que ya fueron evaluados, pero no han recibido los recursos correspondientes.

También exigen aclaraciones sobre las acusaciones contra maestros que trabajan en doble sección, el pago de los incentivos correspondientes a octubre y una solución a las irregularidades denunciadas en las pruebas aplicadas a coordinadores pedagógicos y psicólogos educativos.

Sobre estas últimas, la ADP sostiene que fueron elaboradas mediante inteligencia artificial y que no respondían a los perfiles profesionales de esos servidores.

El gremio indicó que desde el pasado 29 de septiembre había remitido comunicaciones al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; al viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco Germán D´Oleo Ramírez, y a la comisión técnica del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, sin recibir respuestas.

Medidas anunciadas

Además de la reducción de la jornada escolar de los viernes, la seccional de Bonao anunció otras acciones dentro de su plan de lucha.

Para este miércoles 4 de noviembre, convocó reuniones simultáneas con las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela (Apmae) en los centros educativos, durante el primer recreo, con el propósito de explicar los motivos de las protestas y procurar su respaldo.

El martes 10 de noviembre realizarán una concentración frente al Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, en Santo Domingo, para denunciar las presuntas irregularidades cometidas durante la evaluación.

El viernes 13 marcharán contra las altas facturaciones eléctricas y los apagones atribuidos a Edenorte, así como por la actuación de Protecom ante los reclamos de los usuarios.

El calendario de movilizaciones contempla, además, un piquete y un entierro popular frente a los distritos educativos el viernes 20 de noviembre, en protesta por las dificultades que afectan a las escuelas y por lo que consideran ineficiencia de sus autoridades.

La ADP también denunció la falta de maestros, personal de conserjería y mobiliario escolar, además del deterioro de la infraestructura y la falta de recursos para el funcionamiento de los centros educativos.

Según la organización, las escuelas no reciben las partidas económicas correspondientes desde abril pasado, lo que ha provocado escasez de materiales didácticos.

El Comité Ejecutivo Municipal advirtió que mantendrá las movilizaciones hasta obtener soluciones a sus reclamos y afirmó que el magisterio de Bonao está cansado de las promesas de las autoridades.