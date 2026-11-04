Más protestas de la ADP: Monción reducirá docencia y exige destitución de director distrital

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció nuevas medidas que implican la reducción del horario de docencia en Monción, provincia Santiago Rodríguez, donde los estudiantes serán despachados a la 1:00 de la tarde a partir del próximo martes 10 de noviembre, mientras los maestros permanecerán en los centros educativos hasta las 3:00 de la tarde.

La medida fue aprobada durante una asamblea municipal celebrada este miércoles 4 de noviembre, en la que los docentes también exigieron la destitución del director del Distrito Educativo 09-04, Félix Rodríguez, a quien atribuyen presuntas prácticas de nepotismo, amedrentamiento, hostigamiento y chantaje contra el personal docente.

La presidenta de la seccional de la ADP en Monción, Miguelina Estévez, denunció que supuestamente se condicionan los traslados y ascensos de los maestros a su pertenencia al partido de gobierno, una práctica que, según afirmó, vulnera los derechos del magisterio.

Los educadores también señalaron presuntas irregularidades en los procedimientos administrativos, ocultamiento de información, exclusión laboral, traslados arbitrarios, incumplimiento de los criterios del escalafón magisterial y distribución desigual de la carga de trabajo.

La seccional informó que elevará sus reclamos ante las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd) y mantendrá las medidas de protesta hasta obtener respuestas a sus demandas.

Protestas en Bonao

La decisión de Monción se suma a las movilizaciones anunciadas por la ADP en Bonao, donde la seccional municipal también dispuso reducir el horario de docencia de los viernes a partir del 6 de noviembre y por tiempo indefinido.

En ese municipio, los estudiantes serán despachados a las 12:30 del mediodía, mientras los docentes permanecerán en las escuelas hasta las 3:00 de la tarde.

La medida forma parte de los denominados "Viernes de lucha", convocados para reclamar soluciones a las irregularidades denunciadas durante la Evaluación de Desempeño Docente, pagos pendientes y otras precariedades en los centros educativos.