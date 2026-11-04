×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
clases viernes Bonao
Añadir Diario Libre en Googleclases viernes Bonao

Alumnos de Bonao perderán al menos tres horas y media de clases los viernes por protestas de la ADP

La medida de la ADP, denominada "Viernes de lucha", comenzará el 6 de noviembre y afectará a varios niveles educativos

    Expandir imagen
    Alumnos de Bonao perderán al menos tres horas y media de clases los viernes por protestas de la ADP
    Una maestra mientras imparte docencia. (ARCHIVO DL.)

    Los estudiantes de los centros educativos de Bonao podrían perder entre una y tres horas y media de clases cada viernes, dependiendo de la tanda y el nivel educativo, debido al plan de protestas anunciado por la seccional municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que contempla despachar a los alumnos a las 12:30 del mediodía.

    La medida, denominada por el gremio como los «Viernes de lucha», comenzará este viernes 6 de noviembre y se mantendrá por tiempo indefinido, mientras los maestros permanecerán en los planteles hasta las 3:00 de la tarde, cumpliendo su horario laboral.

    De acuerdo con los horarios establecidos por el Ministerio de Educación, los estudiantes de la tanda matutina del nivel Inicial, que terminan sus clases a las 12:15 del mediodía, y los de Primaria, cuya salida está pautada para las 12:30, no perderían horas lectivas por la disposición.

    RELACIONADAS

    Impacto en la educación

    En cambio, los alumnos del primer ciclo de Secundaria y de la modalidad Académica, que habitualmente salen a la 1:30 de la tarde, dejarían de recibir una hora de docencia cada viernes.

    Tanda vespertina

    En la tanda vespertina, el impacto dependerá del nivel. Los estudiantes de Inicial, cuyo horario regular es de 2:00 de la tarde a 5:30, perderían tres horas y media de docencia si no asisten ese día. Los de Primaria y Secundaria, que tienen clases hasta las 6:00 de la tarde, dejarían de recibir cuatro horas de clases, tomando en cuenta que la jornada comienza a las 2:00.

    Y estaría puesto en duda que luego de las protestas los estudiantes asistan a clases.

    Jornada extendida

    Los alumnos de jornada extendida, cuyo horario habitual comprende desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, perderían tres horas y media de clases cada viernes, al ser despachados a las 12:30 del mediodía.

    La ADP justificó las movilizaciones en las inconformidades de los docentes con la Evaluación de Desempeño Docente y otras dificultades que afectan a los centros educativos del municipio.

    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.