Alumnos de Bonao perderán al menos tres horas y media de clases los viernes por protestas de la ADP

Los estudiantes de los centros educativos de Bonao podrían perder entre una y tres horas y media de clases cada viernes, dependiendo de la tanda y el nivel educativo, debido al plan de protestas anunciado por la seccional municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que contempla despachar a los alumnos a las 12:30 del mediodía.

La medida, denominada por el gremio como los «Viernes de lucha», comenzará este viernes 6 de noviembre y se mantendrá por tiempo indefinido, mientras los maestros permanecerán en los planteles hasta las 3:00 de la tarde, cumpliendo su horario laboral.

De acuerdo con los horarios establecidos por el Ministerio de Educación, los estudiantes de la tanda matutina del nivel Inicial, que terminan sus clases a las 12:15 del mediodía, y los de Primaria, cuya salida está pautada para las 12:30, no perderían horas lectivas por la disposición.

Impacto en la educación

En cambio, los alumnos del primer ciclo de Secundaria y de la modalidad Académica, que habitualmente salen a la 1:30 de la tarde, dejarían de recibir una hora de docencia cada viernes.

Tanda vespertina

En la tanda vespertina, el impacto dependerá del nivel. Los estudiantes de Inicial, cuyo horario regular es de 2:00 de la tarde a 5:30, perderían tres horas y media de docencia si no asisten ese día. Los de Primaria y Secundaria, que tienen clases hasta las 6:00 de la tarde, dejarían de recibir cuatro horas de clases, tomando en cuenta que la jornada comienza a las 2:00.

Y estaría puesto en duda que luego de las protestas los estudiantes asistan a clases.

Jornada extendida

Los alumnos de jornada extendida, cuyo horario habitual comprende desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, perderían tres horas y media de clases cada viernes, al ser despachados a las 12:30 del mediodía.

La ADP justificó las movilizaciones en las inconformidades de los docentes con la Evaluación de Desempeño Docente y otras dificultades que afectan a los centros educativos del municipio.