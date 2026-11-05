ADP propone mayor acompañamiento de los padres para mejorar la educación dominicana

El profesor Ángel Cuello, secretario de Investigación y Estadística y director del Observatorio Educativo de la ADP, junto a Adrián Gutiérrez, encargado del Departamento de Investigación del Ideice. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

"Los padres se preocupan más por que el niño coma y dure hasta las cuatro, que verdaderamente déjame ver el cuaderno, qué has aprendido, qué seguimiento te doy", expresó Ángel Francisco Cuello, secretario de Investigación y Estadística de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al plantear la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso educativo.

La propuesta forma parte de los planteamientos abordados este jueves durante un simposio organizado por la ADP, junto al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), en el que académicos, investigadores, docentes y especialistas de distintas áreas analizan los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y trabajan en recomendaciones para mejorar la educación dominicana.

Cuello sostuvo que la transformación del sistema educativo requiere cambios en las estrategias de enseñanza, formación continua de los docentes y una mayor participación de las familias en el aprendizaje de los estudiantes.

"¿Podemos mejorar haciendo lo mismo?", cuestionó, al señalar que el país está obligado a repensar la educación y revisar los factores que han impedido mejorar los resultados de los últimos cuatro años en las evaluaciones internacionales.

El dirigente también consideró necesario incorporar otros componentes a la jornada escolar extendida, al entender que esta no debe limitarse a ofrecer alimentación y mantener a los estudiantes durante más horas en los centros educativos. En ese sentido, mencionó la importancia de fortalecer las actividades artísticas y deportivas.

Una mirada integral a la educación

Durante el simposio también se destacó que los desafíos educativos no pueden analizarse únicamente desde el desempeño de los docentes, sino que deben considerar la participación de los estudiantes y sus familias, así como las condiciones sociales en las que se desarrolla el proceso de enseñanza.

En ese sentido, otra de las intervenciones planteó que "tenemos que pensar en que la educación se tiene que transformar", tomando en cuenta la articulación entre maestros, estudiantes y familias, sin desconocer las desigualdades sociales, las condiciones laborales de los docentes y las problemáticas que enfrentan los niños.

La intervención también resaltó la importancia de que las organizaciones tengan la capacidad de construir propuestas colectivas y presentarlas ante las instituciones responsables de tomar decisiones sobre las políticas educativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/whatsapp-image-2026-11-05-at-115758-am-0c571ea9.jpeg Primer Simposio de la ADP sobre los resultados de las pruebas Pisa 2025. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

Cuestionamientos a los resultados de PISA

Cuello sostuvo que los resultados de PISA deben servir para reflexionar sobre las debilidades del sistema educativo, pero cuestionó que esta evaluación sea considerada el principal referente para medir la calidad de la educación dominicana, debido a las diferencias entre los contextos de los países participantes.

"PISA no es el mejor referente nuestro, porque PISA se lo aplica en Europa y los niños dominicanos no son europeos. El contexto de la sociedad dominicana no es europeo", manifestó.

Entre las propuestas que se trabajan en el simposio también figura la implementación de un monitoreo permanente mediante pruebas estandarizadas nacionales, que permita evaluar los avances y dificultades de los estudiantes sin esperar cada tres años a los resultados de PISA.

Por su parte, Adrián Gutiérrez, del Departamento de Investigación del Ideice, explicó que la institución respalda este tipo de iniciativas porque permiten utilizar los datos y las evidencias científicas para formular recomendaciones dirigidas a los responsables de tomar decisiones.

"Desde la opinión no se hace nada, desde la ciencia sí se fundamentan las acciones", expresó Gutiérrez, quien señaló que el objetivo debe ser identificar oportunidades de mejora y no buscar culpables por los resultados obtenidos.