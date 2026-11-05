×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
techado
Añadir Diario Libre en Googletechado

Cuatro años esperando un techado: estudiantes de Tamayo encienden velas para exigir su terminación

Los trabajos llevan más de cinco meses paralizados y la comunidad educativa advierte que mantendrá las protestas hasta lograr la conclusión de la obra

    Expandir imagen
    Cuatro años esperando un techado: estudiantes de Tamayo encienden velas para exigir su terminación
    Los estudiantes del centro educativo protestaron vestidos de negro exigiendo la terminación del techado. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    La prolongada espera por la terminación de un techado deportivo llevó este jueves a estudiantes del Liceo María Antonia Gómez a manifestarse vestidos de negro y con velas encendidas, en protesta por una obra que lleva aproximadamente cuatro años en construcción y cuyos trabajos permanecen paralizados desde hace más de cinco meses.

    Los alumnos se concentraron frente a la infraestructura inconclusa para exigir a las autoridades una respuesta ante la falta de un espacio adecuado donde recibir educación física y desarrollar sus actividades deportivas.

    • La manifestación se produjo a pocos días de la celebración del Día Nacional del Deporte, este sábado 7 de noviembre, una fecha que los estudiantes aprovecharon para denunciar las condiciones en que deben realizar sus prácticas deportivas.

    Durante la jornada, Zoé Féliz, en representación de sus compañeros, cuestionó que hayan transcurrido tantos años sin que las autoridades concluyan una instalación que consideran indispensable para su formación.

    "No pedimos lujo, pedimos lo necesario: un lugar que nos proteja de las lluvias y donde podamos desarrollarnos físicamente. No queremos que las nuevas generaciones pasen por lo que nosotros estamos pasando", expresó.

    RELACIONADAS

    Cinco meses sin avances

    El director del centro educativo, Manuel de Jesús Canario, confirmó que la construcción permanece detenida desde hace más de cinco meses, situación que ha generado preocupación e inconformidad entre estudiantes y profesores.

    El educador sostuvo que cuatro años representan demasiado tiempo para mantener a una comunidad educativa esperando por una infraestructura destinada a mejorar las condiciones de la enseñanza y la práctica deportiva.

    Mientras tanto, el profesor Francisco Alberto Turbí atribuyó la situación a la negligencia de las autoridades responsables de la obra y aseguró que existen materiales disponibles para continuar su ejecución.

    Turbí reclamó que se retomen los trabajos y se establezca una fecha para entregar el techado a los estudiantes.

    A la protesta se sumó el profesor Jhonatan Mesa, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), organización que ha respaldado los reclamos de la comunidad educativa.

    Protestas continuarán

    Luego del encendido de velas, los estudiantes marcharon por varias calles de Tamayo, donde exigieron la terminación de la obra al grito de "¡Sin cancha no hay deporte!".

    Los manifestantes advirtieron que la jornada constituye el inicio de nuevas acciones reivindicativas que mantendrán hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

    La comunidad educativa reclama que se ponga fin a los retrasos y se concluya una instalación que, después de cuatro años de espera, continúa sin estar disponible para los estudiantes del municipio de Tamayo.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.