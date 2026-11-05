Cuatro años esperando un techado: estudiantes de Tamayo encienden velas para exigir su terminación

Los estudiantes del centro educativo protestaron vestidos de negro exigiendo la terminación del techado. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La prolongada espera por la terminación de un techado deportivo llevó este jueves a estudiantes del Liceo María Antonia Gómez a manifestarse vestidos de negro y con velas encendidas, en protesta por una obra que lleva aproximadamente cuatro años en construcción y cuyos trabajos permanecen paralizados desde hace más de cinco meses.

Los alumnos se concentraron frente a la infraestructura inconclusa para exigir a las autoridades una respuesta ante la falta de un espacio adecuado donde recibir educación física y desarrollar sus actividades deportivas.

La manifestación se produjo a pocos días de la celebración del Día Nacional del Deporte, este sábado 7 de noviembre, una fecha que los estudiantes aprovecharon para denunciar las condiciones en que deben realizar sus prácticas deportivas.

Durante la jornada, Zoé Féliz, en representación de sus compañeros, cuestionó que hayan transcurrido tantos años sin que las autoridades concluyan una instalación que consideran indispensable para su formación.

"No pedimos lujo, pedimos lo necesario: un lugar que nos proteja de las lluvias y donde podamos desarrollarnos físicamente. No queremos que las nuevas generaciones pasen por lo que nosotros estamos pasando", expresó.

Cinco meses sin avances

El director del centro educativo, Manuel de Jesús Canario, confirmó que la construcción permanece detenida desde hace más de cinco meses, situación que ha generado preocupación e inconformidad entre estudiantes y profesores.

El educador sostuvo que cuatro años representan demasiado tiempo para mantener a una comunidad educativa esperando por una infraestructura destinada a mejorar las condiciones de la enseñanza y la práctica deportiva.

Mientras tanto, el profesor Francisco Alberto Turbí atribuyó la situación a la negligencia de las autoridades responsables de la obra y aseguró que existen materiales disponibles para continuar su ejecución.

Turbí reclamó que se retomen los trabajos y se establezca una fecha para entregar el techado a los estudiantes.

A la protesta se sumó el profesor Jhonatan Mesa, representante de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), organización que ha respaldado los reclamos de la comunidad educativa.

Protestas continuarán

Luego del encendido de velas, los estudiantes marcharon por varias calles de Tamayo, donde exigieron la terminación de la obra al grito de "¡Sin cancha no hay deporte!".

Los manifestantes advirtieron que la jornada constituye el inicio de nuevas acciones reivindicativas que mantendrán hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

La comunidad educativa reclama que se ponga fin a los retrasos y se concluya una instalación que, después de cuatro años de espera, continúa sin estar disponible para los estudiantes del municipio de Tamayo.