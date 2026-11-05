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Maestros reducirán horario en las escuelas de Monción

Docentes reclaman destitución de director distrital y mejoras laborales

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    Maestros reducirán horario en las escuelas de Monción
    La docencia concluirá a la 1:00 p.m. en Monción. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció nuevas protestas que incluyen la reducción del horario de docencia en Monción, Santiago Rodríguez, y Bonao, provincia Monseñor Nouel, en reclamo de soluciones a distintas demandas del magisterio.

    En Monción, los estudiantes serán despachados a la 1:00 de la tarde a partir del martes 10 de noviembre, mientras los docentes permanecerán en los centros hasta las 3:00 p.m.

    La medida fue aprobada durante una asamblea en la que también exigieron la destitución del director del Distrito Educativo 09-04, Félix Rodríguez, a quien atribuyen presuntas prácticas de nepotismo, hostigamiento y chantaje.

    La presidenta de la seccional, Miguelina Estévez, denunció que supuestamente se condicionan traslados y ascensos a la afiliación política de los maestros.

    Mientras, en Bonao, la ADP reducirá la docencia los viernes, desde el 6 de noviembre, despachando a los estudiantes a las 12:30 del mediodía.

    Los educadores reclaman respuestas a irregularidades en la Evaluación de Desempeño Docente, pagos pendientes y precariedades en los recintos.


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      La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.