Ministro de Educación insta a estudiantes a ejercer una ciudadanía responsable desde las aulas

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, llamó a los estudiantes y docentes a asumir un papel activo en la construcción de una sociedad democrática, mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, el respeto a las diferencias y la participación responsable en sus escuelas y comunidades.

Durante un acto conmemorativo del Día de la Constitución, el funcionario sostuvo que conocer la Carta Magna no debe limitarse a memorizar sus artículos, sino que implica comprender y aplicar los principios que orientan la convivencia, entre ellos la igualdad, la libertad y la responsabilidad.

En ese sentido, explicó que la formación ciudadana comienza desde las aulas, cuando los estudiantes participan en las decisiones de sus centros educativos, expresan sus opiniones con respeto, resuelven sus diferencias mediante el diálogo y actúan frente a situaciones de injusticia.

De Camps exhortó a los jóvenes a acercarse a la Constitución con interés por comprender cómo se organiza el Estado y cuáles son las responsabilidades que les corresponden como integrantes de la sociedad.

"La República Dominicana no es algo que ustedes van a recibir algún día de los adultos. Es algo de lo que ya forman parte", expresó el ministro, al destacar que el ejercicio de una ciudadanía responsable comienza con las acciones cotidianas.

Educación cívica en las escuelas

El titular de Educación señaló que la institución ha fortalecido la enseñanza de Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana, con el propósito de que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la democracia e incorporen sus valores a la vida cotidiana.

Asimismo, destacó las iniciativas Ciudadanos al 100 y Agentes al 100, orientadas a promover acciones de servicio, liderazgo y solidaridad dentro de las escuelas y comunidades.

Durante la actividad, la estudiante Aisha Marie Veras resaltó que ser un Agente al 100 implica conocer la Constitución, respetar los derechos de los demás y no permanecer indiferente ante las injusticias.

"La Constitución se honra cuando en el aula, en la calle y en la casa tratamos al otro con dignidad, aunque piense distinto", manifestó la estudiante.

Como parte de la conmemoración, De Camps distinguió al senador por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, como Agente al 100.

El Ministerio de Educación también informó que distribuirá 10 mil ejemplares de la Constitución dominicana entre los estudiantes, con el objetivo de facilitar su consulta y fortalecer el conocimiento de los derechos, deberes y principios que sustentan la vida democrática.