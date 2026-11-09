Las universidades pierden estudiantes mientras las carreras técnicas ganan terreno

Estudiantes caminan por el campus central de la UASD en Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El crecimiento de la formación técnico-profesional coincide con un período de cambios en la matrícula universitaria dominicana, marcada por la pérdida de estudiantes en la academia estatal y una recuperación en otras que han pasado por periodos de caída.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) registra 43,478 alumnos menos que en 2020, mientras el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) alcanzó en 2025 una cifra histórica de participantes.

El comportamiento en la UASD ha sido sostenido a lo largo de los años. La mayor reducción se produjo en el pandémico 2020, con una pérdida de al menos 30,000 estudiantes, seguida de disminuciones que han rondado los 3,000 alumnos por año.

La UASD atribuye este comportamiento a múltiples factores, entre ellos los efectos socioeconómicos de la pandemia del COVID-19, el costo de oportunidad de estudiar, la mayor oferta académica en el sistema, una mayor eficiencia terminal y las nuevas expectativas de las generaciones jóvenes.

La institución también identifica una redistribución de la demanda hacia una oferta más amplia y diversa, que incluye nuevas instituciones, extensiones regionales, horarios flexibles y modalidades virtuales.

En ese contexto, la universidad reconoce una demanda creciente de formaciones cortas, certificables y vinculadas al empleo, lo que ha impulsado la oferta de programas de educación técnico-superior. Por ello, su actual gestión trabaja en el diseño de nuevos planes de estudio, actualizados y acordes con las necesidades del mercado laboral.

Universidades muestran recuperación tras la pandemia

El comportamiento de otras instituciones de educación superior presenta diferencias respecto a la UASD. Algunas registraron reducciones durante los primeros años del período analizado, pero posteriormente mostraron señales de recuperación.

En el caso de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), su matrícula se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2022. Posteriormente, experimentó una reducción durante 2023 y 2024, seguida de una evolución favorable.

Aunque la matrícula actual todavía se encuentra ligeramente por debajo del nivel registrado en 2020 para ese mismo período académico, los datos muestran una tendencia ascendente durante los últimos dos años.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) ha mantenido una matrícula relativamente estable, aunque con variaciones durante los últimos años.

Al igual que la UASD, el Intec precisa que la disminución de la matrícula no puede atribuirse exclusivamente a la pandemia. Ambas instituciones coinciden en que la evolución de la población universitaria también está relacionada con las condiciones económicas de los hogares, las decisiones de inversión en educación superior, la permanencia estudiantil, los ciclos de graduación y los cambios en las preferencias de formación profesional.

Formación técnico-profesional alcanza cifras históricas

Mientras algunas universidades enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de matrícula, las instituciones de formación técnico-profesional muestran un crecimiento significativo en la cantidad de participantes.

El Infotep presenta una tendencia creciente durante el período 2020-septiembre de 2026.

En 2020 registró 376,388 participantes, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar un máximo histórico de 1,083,421 en 2025. A septiembre de 2026, la matrícula acumulada ascendía a 810,585 participantes.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) también ha experimentado un crecimiento sostenido de su matrícula. El interés por cursar carreras tecnológicas ha mantenido una evolución favorable, en consonancia con la creciente demanda de profesionales especializados en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, multimedia y otras disciplinas vinculadas con la transformación digital.