Gobierno y gremios abren diálogo para consensuar una reforma integral del sistema educativo

De izquierda a derecha: el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jorge Asjana David; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía durante rueda de prensa en la Torre administrativa de la UASD ( FOTO CEDIDA POR COMUNICACIONES UASD )

El Gobierno y distintos gremios anunciaron este martes la apertura de un proceso de diálogo orientado a consensuar una reforma integral del sistema educativo.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa conjunta en la que participaron representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd).

Como parte de esta iniciativa, la UASD anunció la apertura de un proceso destinado a recoger y articular las reflexiones sectoriales acumuladas. Los resultados de los encuentros serán canalizados a través de la comisión gubernamental.

Al finalizar las distintas etapas el proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional será el resultado del proceso de diálogo y consenso.

Etapas de la reforma

En ese sentido, la UASD convocó para el próximo 23 de noviembre a un seminario nacional que tendrá lugar en la Biblioteca Pedro Mir ubicada en su sede.

La convocatoria estará abierta a todos los actores del sistema educativo, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general interesada en aportar a la construcción colectiva de un nuevo marco institucional y legal para la educación dominicana, sustentado en criterios científicos y académicos.

Tres etapas para construir la reforma

El proceso para consensuar la reforma educativa contempla tres acciones fundamentales.

La primera será la realización del seminario nacional del 23 de noviembre, concebido como un espacio de reflexión y construcción de consensos entre los distintos sectores vinculados al sistema educativo.

La segunda consistirá en la instalación de una Mesa Técnica Nacional, cuya función será garantizar, de manera democrática, la sistematización de los aportes y la elaboración de una propuesta consensuada de un único marco legal para la educación dominicana.

Este marco deberá reconocer la educación como un derecho público constitucionalmente garantizado y sustentarse en una política pública que preserve los derechos adquiridos y las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano, tanto en los ámbitos de la educación superior y preuniversitaria como en el técnico.

La tercera etapa comprenderá un proceso progresivo de consultas temáticas que aportará insumos a la Mesa Técnica Nacional y garantizará una amplia participación territorial.

Los encuentros se desarrollarán en las siguientes localidades:

Región norte:

Mao, provincia Valverde. Santiago de los Caballeros. San Francisco de Macorís.

Gran Santo Domingo:

Distrito Nacional y provincia Santo Domingo.

Región este:

San Pedro de Macorís.

Región sur:

Azua de Compostela. San Juan de la Maguana. Barahona.

Seminario reunirá a autoridades

El seminario nacional del 23 de noviembre en la UASD comenzará con un panel integrado por cinco exposiciones centrales, como expresión de la voluntad de construir consensos. Estas intervenciones servirán de insumo principal para la reflexión colectiva en torno al tema: "El contexto general de la situación de la educación dominicana".

Entre los participantes anunciados figuran el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jorge Asjana David; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; el ministro de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), Pastor de la Rosa.

Asimismo, se tomarán en consideración los documentos aportados previamente por organismos especializados y por los distintos actores del sector que hayan elaborado propuestas sobre el tema.

La UASD explicó que el propósito fundamental del seminario es establecer una matriz de consenso que permita identificar coincidencias, precisar y consolidar acuerdos y puntos de vista comunes, así como ordenar los disensos y definir mecanismos para abordarlos y superarlos.

Con ello, se busca establecer las bases para encaminar al país hacia un proyecto de ley general del sistema educativo, elaborado a partir de la voluntad de consenso, que permita definir una ruta crítica para impulsar una reforma educativa desde la sociedad y como resultado del ejercicio ciudadano.

Las instituciones informaron que esta iniciativa conjunta responde al interés de formular soluciones que permitan superar los principales desafíos de la educación dominicana y convertir el sistema educativo en un pilar fundamental para el desarrollo nacional, en medio de las complejas realidades que caracterizan el contexto mundial actual.