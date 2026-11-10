Escuela Taller de Santo Domingo gradúa a 561 jóvenes en diferentes oficios técnicos

La ceremonia contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Un total de 561 jóvenes se graduaron este martes en distintas áreas técnicas de la Escuela Taller de Santo Domingo, del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de fortalecer sus competencias, ampliar sus oportunidades de empleo y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Entre los graduados figuran personas procedentes de sectores vulnerables y jóvenes con discapacidad.

Durante el acto, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, exhortó a los graduados a aprovechar las oportunidades de formación y empleo disponibles en el país, trabajar con dedicación y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

"Este es el primer paso para aprender no solo un oficio. El trabajo nos dignifica a todos y a todas", expresó Arbaje, quien también los animó a utilizar la tecnología como herramienta para su desarrollo.

Asimismo, les recomendó buscar oportunidades laborales a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo. "Busquen las oportunidades. Tienen una plataforma del Ministerio de Trabajo. Hay oportunidades para que pidan", manifestó.

Los jóvenes recibieron capacitación en áreas como construcción, electricidad, plomería, informática, ebanistería, herrería, carpintería y artesanía.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y de la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos.

Escuela taller en otras áreas

Durante su intervención, Olivares anunció que el programa de escuelas taller se extenderá a otras regiones del país mediante la apertura de nuevos centros de formación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/10112026-investidura-de-la-escuela-taller-de-santo-domingo-con-raquel-arbaje-adriana-suels--13-7419a86a.jpg (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/10112026-investidura-de-la-escuela-taller-de-santo-domingo-con-raquel-arbaje-adriana-suels--20-a056aaa1.jpg (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

"Ha llegado el momento de llevar la Escuela Taller más allá de la capital. Antes de que termine este año inauguraremos una Escuela Taller en la provincia Hermanas Mirabal. Esa es nuestra próxima cita. También hemos iniciado los trabajos para instalar otras tres escuelas: una en el norte, una en el este y una en el sur", manifestó Olivares.

El ministro explicó que la iniciativa busca que más jóvenes, especialmente aquellos que han tenido menos oportunidades y las personas con discapacidad, puedan aprender un oficio cerca de sus hogares y acceder a un empleo formal.

Como parte del proceso de formación, 43 estudiantes completaron satisfactoriamente las 100 horas reglamentarias de pasantía técnica en las instalaciones de la Escuela Taller. Esta experiencia les permitió fortalecer sus conocimientos mediante la práctica y cumplir con uno de los requisitos establecidos para su graduación.