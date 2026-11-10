Emprender y ganar dinero, entre las razones de los jóvenes alejarse de las universidades

La posibilidad de generar ingresos en menos tiempo, emprender un negocio propio y las dudas sobre las oportunidades laborales y los salarios de los profesionales figuran entre las razones por las que algunos jóvenes dominicanos prefieren formarse en áreas técnicas e incorporarse al trabajo antes que cursar una carrera universitaria que demande mayor tiempo.

Para algunos, obtener un título universitario no representa una garantía de estabilidad económica, por lo que consideran más conveniente adquirir conocimientos inmediatos que les permitan trabajar, generar dinero y, desarrollar sus propios negocios.

Omar Mercedes, de 19 años, explicó que salió de una escuela técnica a los 16 años y que actualmente labora gracias a los conocimientos aprendidos allí. Sin embargo, no descarta comenzar sus estudios superiores el próximo año.

Una decisión similar ha tomado Richard, también de 19 años, quien todavía no ha ingresado a la universidad por temas económicos y decidió priorizar el trabajo para reunir dinero antes de hacerlo.

"Estoy trabajando, estoy esperando juntar un dinero para poder ingresar a la universidad", explicó al hablar de sus planes sobre seguir preparándose académicamente.

Para otros, la decisión está relacionada con la percepción de que los profesionales no siempre encuentran oportunidades para ejercer sus profesiones o no reciben una remuneración acorde con su formación.

Roberto, de 35 años, considera que en el país hay personas que terminan sus estudios universitarios y se desempeñan en empleos que no corresponden con lo que estudiaron.

"Tú ves gente que son profesionales, que están empleados en sitios que no son para ellos. Que no fue lo que estudio", expresó.

A su juicio, esa realidad influye en la decisión de quienes evalúan si vale la pena invertir varios años en una carrera sin tener la certeza de conseguir un empleo o una recompensa económica relacionada a esta.

La posibilidad de emprender también pesa en la decisión de algunos jóvenes. Hansel, de 28 años, explicó que prefiere trabajar en su propio negocio antes que pasar varios años en la universidad sin saber cuándo podrá ejercer su profesión.

"Yo mejor me quedo trabajando en mi empresa propia", manifestó al explicar que prefiere generar sus propios ingresos y tener la posibilidad de convertirse en dueño de su negocio.

En esa misma línea, Víctor Hernández, de 26 años, afirmó que no ha cursado estudios universitarios y que ha priorizado el trabajo como una vía para obtener ingresos.

No todos piensan igual

Sin embargo, no todos comparten la idea de que los jóvenes estén dejando de estudiar únicamente por las limitaciones del mercado laboral.

Juan Carlos Mayo, de 30 años, considera que parte de la juventud ha perdido el interés por la formación académica y está más enfocada en conseguir dinero y acceder a bienes materiales.

"La juventud de hoy en día no quiere estudiar. Mayormente personas que no estudian, tienen vehículos, tienen lujos que no los tiene una persona de mi edad trabajando y estudiando", expresó.

Mayo, quien se identificó como profesional en derecho, dijo que le preocupa que algunos jóvenes se inclinen por conseguir dinero de manera rápida, sin priorizar su preparación.

Mientras tanto, la experiencia de quienes han cursado una carrera y no han logrado ejercerla también alimenta el debate sobre la conveniencia de apostar por una formación técnica.

Luigi, quien estudió una licenciatura en Educación, contó que todavía no ha conseguido trabajo en el área para la que se preparó y ya hace tres años culminó la carrera. Consideró que los cursos especializados pueden ofrecer mayores posibilidades de inserción laboral en menos tiempo.

"Muchos cursos técnicos de computadora, de ciberseguridad, todas esas cosas están dejando trabajo de inmediato. Eso es lo que se está buscando mucho en el país", afirmó.

Cambios en matrícula educativa

Esta encuesta forma parte del reportaje realizado por Diario Libre, en el que se evidenció el crecimiento de la formación técnico-profesional y la disminución de la matrícula en algunas carreras universitarias.

Este comportamiento coincide con cambios en la educación dominicana. Desde 2020, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha perdido 43,478 estudiantes, mientras que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) registra alrededor de un millón de participantes inscritos.