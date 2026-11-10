Ministro de Educación anuncia enseñanza de Matemática con inteligencia artificial y formación en semiconductores

El ministro de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps. ( DARE COLLADO )

Luis Miguel De Camps informó en un foro de Funglode que 23,500 docentes han sido certificados en competencias digitales y que se instalan 337 talleres en 242 politécnicos.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció que el Gobierno desarrolla un programa piloto para enseñar matemática mediante inteligencia artificial en secundaria y prepara nuevas modalidades de formación en semiconductores y manufactura avanzada, con el propósito de adaptar la educación dominicana a las transformaciones tecnológicas y del mercado laboral.

Durante su intervención en el Foro Global El Futuro de la Educación entre la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tendencias Pedagógicas, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), De Camps explicó que el programa piloto utiliza herramientas como MagicSchool, Khanmigo y Flexi.

El funcionario informó que 23,500 docentes han sido certificados en competencias digitales mediante el programa Soy Digital, como parte de la Estrategia Nacional de Educación Digital impulsada por el Gobierno.

Medidas anunciadas

En materia de educación técnico-profesional, destacó la actualización de 48 títulos correspondientes a diez familias profesionales y la instalación de 337 talleres en 242 politécnicos.

También anunció avances hacia la implementación de microcertificaciones para estudiantes y docentes en inteligencia artificial, semiconductores y manufactura avanzada.

De Camps señaló que las alianzas con ADOZONA y ASONAHORES buscan adecuar la oferta educativa a las necesidades de los sectores productivos y ampliar las oportunidades de formación práctica en las empresas.

Sin embargo, advirtió que la incorporación de inteligencia artificial no garantiza necesariamente mejores aprendizajes.

Explicó que un estudiante puede presentar trabajos excelentes elaborados con herramientas tecnológicas sin haber desarrollado los conocimientos necesarios para comprenderlos.

El ministro defendió una educación que fortalezca el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía, y subrayó que la tecnología debe complementar el esfuerzo intelectual, no sustituirlo.

Sostuvo que el desafío consiste en preparar estudiantes capaces de adaptarse a tecnologías todavía desconocidas.