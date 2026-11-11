Se desprende parte del techo de un aula en politécnico inaugurado hace 15 meses

Parte de la estructura del techo de un aula del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, ubicado en Los Girasoles, se desplomó la mañana de ayer mientras se impartía docencia. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Poco más de un año después de que el presidente Luis Abinader inaugurara la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, ubicado en la avenida República de Colombia, se desprendió parte del techo de una de sus aulas mientras se impartía docencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana del martes.

Estudiantes de tercero B de secundaria, el curso donde se desprendió parte de la estructura, aseguran que días antes habían advertido sobre la aparición de grietas en el techo.

Incluso, afirman que alertaron a sus maestros el mismo día del incidente, pero, según relatan, estos no les prestaron atención porque pensaban que simplemente no querían recibir clases.

Tras el desprendimiento, las autoridades dispusieron la salida de los estudiantes de las 24 aulas del plantel. Este miércoles, algunos alumnos acudieron al centro para retirar sus pertenencias.

María Magdalena Rondón, presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), explicó que se desprendió parte del material colocado en el techo y que las autoridades iniciaron las evaluaciones para corregir la situación.

"Bueno, en el día de ayer hubo un pequeño inconveniente aquí. Se nos desprendió del techo, lo que diríamos, el fino que le ponen", expresó.

Rondón indicó que entre los trabajos previstos figura la intervención de la zona asfáltica que, según explicó, permitía la filtración de agua hacia el techo. También se retirará el empañete existente para colocarlo nuevamente mediante otro procedimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/11102026-parte-de-techo-se-deploma-en-una-escuela-de-los-girasoles-adriana-suels-32-3d7f9a1c.jpg Autoridades inspeccionan los planteles. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/11102026-parte-de-techo-se-deploma-en-una-escuela-de-los-girasoles-adriana-suels-14-763ce6d2.jpg Estudiantes acuden al centro a buscar sus pertenencias. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/11102026-parte-de-techo-se-deploma-en-una-escuela-de-los-girasoles-adriana-suels-28-663cd191.jpg Los trabajos de remozamiento iniciaron desde ayer. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

"De inmediato empezaron los trabajos para remodelar la zona asfáltica que estaba filtrando agua al techo. Será cambiada y, aparte de eso, el empañete será nuevamente, se hará nuevamente; se quitará el que está y se hará de otra manera", explicó.

La presidenta de la Apmae señaló que se trata de una estructura de más de 10 años, cuya terminación se ha realizado por etapas debido a la demanda de la población estudiantil.

Ingenieros, contratistas y representantes del Ministerio de Educación y de la Dirección de Infraestructura Escolar acudieron este miércoles al centro educativo para realizar un levantamiento de las edificaciones y determinar los trabajos necesarios.

Mientras se resuelve la situación, la docencia presencial permanecerá suspendida y las clases se impartirán de manera virtual hasta el próximo lunes, fecha establecida por las autoridades como plazo para solucionar el problema.

Inauguración

La primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz fue inaugurada el 23 de agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dos días antes del inicio del año escolar 2025-2026.

La entrega del plantel formó parte de las iniciativas del Gobierno para enfrentar el déficit de aulas en el sistema educativo público.