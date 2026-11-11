La inteligencia artificial obliga a replantear enseñanza y a proteger aprendizaje de los estudiantes

Durante el VI Foro Global: Paul Vallas, Leonel Fernández y Alan Bersin. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La expansión de la inteligencia artificial está obligando a revisar la forma en que se enseña y se aprende, ante el riesgo de que los estudiantes obtengan respuestas sin desarrollar las capacidades necesarias para comprender, razonar y retener conocimientos.

La advertencia fue planteada por especialistas durante el VI Foro Global en Casa de Campo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde autoridades debatieron sobre los retos educativos.

Javier González, director del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa), llamó "delegación cognitiva" al hábito de entregar a una herramienta de inteligencia artificial la realización de una tarea y confundir el resultado con aprendizaje.

Durante una entrevista en el encuentro, González sostuvo que los estudiantes que utilizan estas herramientas pueden retener menos información y olvidarla con mayor rapidez. Como respaldo, citó un estudio del MIT Media Lab realizado con 54 participantes que escribieron ensayos sin asistencia tecnológica, mediante un buscador o con ChatGPT.

La actividad cerebral

La investigación midió la actividad cerebral mediante electroencefalogramas y encontró mayor conectividad neuronal entre quienes escribieron sin herramientas y menor entre quienes utilizaron ChatGPT. Sus autores, sin embargo, describieron los resultados como preliminares y circunscritos a tareas de escritura.

República Dominicana

La discusión tiene implicaciones para República Dominicana. Según los datos de PISA 2025 presentados en el foro, la mitad de los estudiantes de 15 años utiliza chatbots semanalmente para apoyarse en el aprendizaje; el 40 % los emplea para resumir textos y el 36 % para redactar trabajos.

González también advirtió sobre las distracciones provocadas por los dispositivos.

Citó que el 32 % de los estudiantes dominicanos se distrae con ellos en la mayoría de las clases.

En PISA 2022, el país registró además bajos niveles de desempeño: solo el 8 % alcanzó el nivel básico en Matemática, el 25 % en lectura y el 23 % en ciencias.

El especialista no planteó eliminar la tecnología, sino regular su uso y evitar que sustituya el esfuerzo intelectual.

Consideró que la inteligencia artificial puede también apoyar la gestión escolar, la evaluación y la formación docente, siempre que el aprendizaje mantenga al estudiante como protagonista central.

Leonel Fernández llama a transformar la educación El expresidente Leonel Fernández planteó ayer la necesidad de transformar los modelos educativos tradicionales para responder a los desafíos de la inteligencia artificial, fortalecer el pensamiento crítico y evitar que las nuevas tecnologías sustituyan las capacidades cognitivas de los estudiantes. Fernández identificó cuatro desafíos fundamentales: elevar el rigor académico, desarrollar las capacidades cognitivas, aprovechar responsablemente las tecnologías y fortalecer la formación y dignificación docente. La tecnología es, sin duda, una herramienta extraordinaria; pero el ser humano es, y debe seguir siendo siempre el centro de la educación", afirmó. Fernández habló durante la inauguración del VI Foro Global en Casa de Campo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que preside, con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y especialistas internacionales. El encuentro, celebrado en el Marina Riverside Center, reúne a autoridades, académicos, empresarios y representantes de organismos.