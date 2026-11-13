Educación activa protocolos de seguridad en escuelas tras temblor de tierra

El Ministerio de Educación activó este viernes los protocolos de seguridad y prevención en los centros educativos públicos del país, tras el temblor de tierra registrado alrededor de las 12:35 del mediodía y que fue sentido en distintas localidades.

La institución informó que instruyó a las autoridades regionales, distritales y de los planteles escolares a mantenerse vigilantes, verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y reportar cualquier situación que represente un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, exhortó a mantener la calma, seguir las orientaciones del personal responsable y aplicar los procedimientos de evacuación cuando las condiciones lo requieran.

Medidas anunciadas

Educación recordó que el pasado 8 de septiembre realizó el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, con la participación de centros educativos públicos, las 18 regionales y los 122 distritos educativos, además de instituciones descentralizadas.

Durante el ejercicio, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), estudiantes, docentes y personal administrativo practicaron los protocolos de evacuación para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

El Ministerio reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la cultura de prevención y gestión de riesgos en los planteles escolares.