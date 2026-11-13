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Educación activa protocolos de seguridad en escuelas tras temblor de tierra

El reciente sismo ha llevado a la activación de protocolos de seguridad en escuelas, garantizando la protección de estudiantes y docentes

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    Educación activa protocolos de seguridad en escuelas tras temblor de tierra
    Fachada del Minerd. (ARCHIVO DL.)

    El Ministerio de Educación activó este viernes los protocolos de seguridad y prevención en los centros educativos públicos del país, tras el temblor de tierra registrado alrededor de las 12:35 del mediodía y que fue sentido en distintas localidades.

    La institución informó que instruyó a las autoridades regionales, distritales y de los planteles escolares a mantenerse vigilantes, verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y reportar cualquier situación que represente un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

    Asimismo, exhortó a mantener la calma, seguir las orientaciones del personal responsable y aplicar los procedimientos de evacuación cuando las condiciones lo requieran.

    RELACIONADAS

    Medidas anunciadas

    • Educación recordó que el pasado 8 de septiembre realizó el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, con la participación de centros educativos públicos, las 18 regionales y los 122 distritos educativos, además de instituciones descentralizadas.

    Durante el ejercicio, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), estudiantes, docentes y personal administrativo practicaron los protocolos de evacuación para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

    El Ministerio reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la cultura de prevención y gestión de riesgos en los planteles escolares.

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